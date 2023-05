L'IRCAM célèbre la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement

L'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) a célébré jeudi la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement en organisant une rencontre interactive avec les musiciens Sanaâ Jedoubi, Ali Faiq et Nasreddine Ouaâzizi tout en présentant leurs parcours respectifs et leurs contributions artistiques.



Organisée par le Centre des études anthropologiques et sociologiques relevant de l'IRCAM, la célébration de cette journée (21 mai) vise à promouvoir la culture de la diversité ainsi que les valeurs de dialogue et du développement dans la société.



Dans son intervention, le recteur de l'IRCAM, Ahmed Boukous, a noté que cette célébration s'inscrit dans le cadre des manifestations organisées par l'UNESCO depuis l'instauration de cette journée en 2001 et qui est célébrée au niveau national conformément aux dispositions de la Constitution qui consacre le principe de la diversité culturelle, notamment dans son article 5, outre la loi organique no 26-16 définissant les étapes de la mise en œuvre du caractère officiel de l'amazigh.



L'occasion pour lui de mettre en avant les avancées réalisées par le Maroc dans le domaine législatif et sur le plan de l'effectivité des droits linguistiques et culturels, notant que l'IRCAM est fier de ses réalisations, surtout sur le plan du soutien des acteurs connus et reconnus pour leur contribution agissante à la consécration de la diversité culturelle.



De même, le directeur du Centre des études anthropologiques et sociologiques basé à l'IRCAM, Aboulkacem El Khatir, a déclaré à la MAP que cette rencontre interactive s'inscrit dans le cadre des activités programmées chaque année par l'IRCAM qui a opéré cette année une ouverture inédite après avoir consacré les précédentes années à la réflexion autour des thèmes de la diversité culturelle et des industries de la création.



Tout en indiquant que la célébration de cette journée a été tout particulièrement dominée par la danse collective, la chanson classique et moderne ainsi que la diversité des artistes et leur appartenance à différentes générations, il a affirmé que l'IRCAM cherche à promouvoir la diversité culturelle dans le Royaume et aussi les différents genres de la création amazighe, notamment dans les domaines de la littérature, le théâtre et le cinéma, étant donné que l'amazigh est une composante essentielle de la culture marocaine.