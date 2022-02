L'IRCAM célèbre la Journée internationale de la langue maternelle

L’ Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) a célébré, vendredi à Rabat, la Journée internationale de la langue maternelle (21 février) sous le thème "Langue maternelle : préservation, transmission et réhabilitation".



La célébration de cette journée internationale, une pratique observée par l’IRCAM depuis sa création, a été l'occasion de souligner l'importance de préserver la langue maternelle en général et l’amazigh en particulier.



La célébration de la langue maternelle est d'une grande importance, a indiqué, dans une déclaration à la presse, le recteur de l'IRCAM, Ahmed Boukous, mettant en avant les acquis réalisés au profit de la langue amazighe, grâce à l’arsenal juridique dont dispose le Royaume, notamment la Constitution de 2011 qui a introduit l'amazigh comme langue officielle.



La préservation de la langue maternelle passe principalement par la recherche sur la langue, ses structures linguistiques, ses fonctions et ses méthodes de normalisation, en plus de l'étude des différentes expressions de la langue amazighe à travers les régions, a-t-il ajouté, soulignant le rôle important des familles dans la transmission de la langue à travers les générations.



De son côté, Hassan Akioud, membre du comité d’organisation de cet événement, a souligné que cette célébration s'inscrit dans le cadre des missions principales de l'institut qui sont d'encourager l'usage de la langue maternelle au Maroc, notamment de la langue amazighe.



La rencontre, qui a connu la participation de représentants des missions diplomatiques, a permis de faire un tour d'horizon de la réalité de la langue amazighe, de ses acquis ainsi que des défis auxquels elle est confrontée.



Le programme de la rencontre a été ponctué par des interventions en visioconférence sur diverses thématiques, dont "Tamazight : langue maternelle et identité", "La langue amazighe et son importance dans l'apprentissage et l'enseignement" outre "Le rôle de la technologie dans l'avancement de la langue amazighe"