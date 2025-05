L'INPPLC prend part à la première réunion du nouveau Bureau exécutif de l'IAACA

Le président de l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), Mohamed Benalilou, a pris part à la première réunion du nouveau bureau exécutif de l'Association internationale des autorités anti-corruption (IAACA).



Dans un communiqué, l'INPPLC indique que M. Benalilou s'est félicité, lors de cette réunion tenue jeudi dernier en distanciel, du niveau de maturité institutionnelle de l’Instance, en vertu de la nouvelle loi, soulignant les nouveaux rôles qu'elle est appelée à jouer au niveau national en matière de lutte contre la corruption, de promotion de la transparence et de consécration des principes d'intégrité et de bonne gouvernance.



Il a également rappelé dans ce sens l'adhésion de l'Instance en faveur du renforcement des capacités et de l'échange d'expériences avec les institutions internationales homologues, tant sur le plan bilatéral que multilatéral.



Cette réunion a également été l'occasion pour M. Benalilou d'exprimer le plein engagement de l’Instance dans le programme de travail de l'Association et sa ferme détermination à participer activement à ses initiatives, notamment celles liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle et au recours aux preuves scientifiques dans la lutte contre la corruption.



En outre, M. Benalilou a fait part de l'intention de l'Instance d'organiser deux cycles de formation au profit des membres de l'Association, axés autour de l'évaluation de l'impact des stratégies anti-corruption et de l'élaboration d'une cartographie des risques de corruption, poursuit le communiqué.



Au terme de la réunion, le Bureau Exécutif a approuvé un certain nombre de décisions, notamment celles relatives à l'organisation de la prochaine Assemblée générale de l'Association en marge de la Conférence des États parties à la Convention des Nations unies contre la corruption, qui se tiendra en décembre prochain au Qatar.



Cette réunion a, par ailleurs, été l'occasion pour le Bureau exécutif d'accueillir de nouveaux membres au sein de l'Association, à savoir M. Benalilou en sa qualité de nouveau président de l'INPPLC, ainsi que des représentants des autorités anti-corruption des Émirats arabes unis et du Brésil.



Fondée en octobre 2006, l'IAACA, qui compte plus de 180 membres représentant les autorités chargées de l'application de la loi, les organismes de lutte contre la corruption, les experts et les représentants d'un certain nombre d'organisations internationales, s'est engagée à promouvoir la mise en œuvre effective de la Convention des Nations unies contre la corruption et à soutenir la coopération internationale dans ce domaine.