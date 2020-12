L’IF de Meknès lance une galerie à l’ air libre

L’ Institut français (IF) de Meknès a lancé un appel à projets pour la mise en place d’une galerie à ciel ouvert pour permettre à des artistes de peindre une œuvre sur ses murs. Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’améliorer l’espace mural tout en favorisant l’accès à l’art et le soutien aux artistes peintres marocains ou africains résidant au Maroc, indique l’IF. Au terme du processus de sélection, trois œuvres prendront place sur les murs de l’IF entre le 07 et le 11 décembre.



Ces réalisations amorceront une collection à ciel ouvert de fresques et peintures murales qui définiront un parcours au sein de l’IF et de ses jardins.



Les techniques utilisées pour la réalisation des œuvres peuvent être toutes des techniques habituellement utilisées pour l’art urbain (affiche, mosaïque, peinture, graff, pochoir …) pour autant qu’elles répondent au cahier des charges imposé, qu’elles soient adaptées au support, qu’elles se conforment aux normes de sécurité et qu’elles garantissent une pérennité de l’œuvre.



D’après l’IF, l’artiste est libre du choix de la thématique et du propos, ainsi que des techniques et matériaux composant l’œuvre. Cependant, le contenu du projet ne devra pas notamment comporter de message haineux ou discriminatoire, contenir toute évocation à caractère religieux ou partisan, contenir une marque protégée, ni faire l’objet d’un quelconque message publicitaire ou comporter une exploitation économique ou commerciale.