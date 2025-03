L'IA remodèle le crime organisé

L'intelligence artificielle dynamise le crime organisé, de la création de contenus pédopornographiques au blanchiment d'argent via les cryptomonnaies, et des avancées comme l'informatique quantique ne font qu'aggraver la situation, a averti dans un rapport Europol mardi.



Ce rapport est un "signal d'alarme" pour les forces de l'ordre, a déclaré la directrice exécutive d'Europol, Catherine De Bolle, devant des responsables européens au siège de l'agence à La Haye.



"Il s'agit d'un combat pour l'État de droit, pour nos communautés, pour nos entreprises et pour l'avenir de nos enfants. Nous ne laisserons pas le crime organisé dicter les règles du jeu", a-t-elle ajouté.



L'agence européenne de police a déclaré dans son rapport que les criminels avaient saisi les opportunités offertes par l'IA comme "catalyseur" pour accélérer leurs activités.

"Les avancées technologiques rapides, notamment en matière d'intelligence artificielle (IA), transforment la manière dont le crime est organisé, exécuté et dissimulé", a déclaré Europol.

"Ces évolutions rendent le crime organisé plus dangereux, posant un défi sans précédent pour la sécurité dans l'UE et ses Etats membres", a ajouté l'agence.



L'utilisation de l'IA et d'autres technologies aide les criminels dans tous leurs domaines d'activité, du trafic de drogue et d'êtres humains à la cybercriminalité et à l'usurpation d'identité.



L'IA générative permet aux groupes criminels d'atteindre leurs cibles à l'échelle mondiale et dans plusieurs langues, et même de générer des images d'abus sexuels sur mineurs, est-il écrit dans le rapport.



"Des photos explicites d'adultes peuvent être manipulées pour rajeunir la personne, ou des applications peuvent +nudiser+ des images non explicites", indique-t-il.



"Les qualités mêmes qui font de l'IA une révolution - accessibilité, polyvalence et sophistication - en ont fait un outil attractif pour les criminels", souligne Europol.



La technologie complique également la récupération par les autorités des biens mal acquis.

La confiscation des produits du crime stagne autour de 2%, indique la police, ce défi étant "exacerbé par l'exploitation criminelle croissante des actifs numériques".

Les groupes criminels utilisent les cryptomonnaies pour blanchir et transférer des fonds, ce qui rend leur traçabilité et leur confiscation difficiles.



Les avancées technologiques vont de plus en plus profiter à la criminalité, selon Europol.

"Les niveaux élevés d'anonymat, de rapidité et de sophistication dont font actuellement preuve les réseaux criminels ne feront probablement qu'augmenter au cours des prochaines années", prévient le rapport.



L'informatique quantique, en particulier, permettra aux criminels de déchiffrer facilement les technologies de chiffrement actuelles.

Europol a même évoqué la perspective dystopique de groupes criminels entièrement dirigés par l'IA.

"L'émergence d'une IA totalement autonome pourrait ouvrir la voie à des réseaux criminels entièrement contrôlés par l'IA, marquant ainsi une nouvelle ère pour le crime organisé", ajoute le rapport.