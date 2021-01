L'Egypte autorise le vaccin chinois de Sinopharm

L' Egypte a autorisé l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire chinois Sinopharm, a annoncé la ministre égyptienne de la Santé et de la Population Hala Zayed. "L'autorité égyptienne des médicaments a approuvé samedi le vaccin chinois Sinopharm", a annoncé le soir même Mme Zayed sur la chaîne MBC Masr.



Après un premier lot de vaccins, comprenant 50.000 doses et livré en décembre, l'Egypte doit recevoir un deuxième lot de la même quantité "la deuxième ou troisième semaine de janvier". "Et dès qu'il arrive nous allons commencer la vaccination", a indiqué la ministre. Le ministère avait annoncé que les premiers bénéficiaires seraient les membres des équipes médicales. Au total, selon Mme Zayed, l'Egypte envisage d'acheter 40 millions de doses du vaccin de Sinopharm.



Le laboratoire chinois avait annoncé mercredi que son vaccin, qui doit être diffusé en Chine et dans les pays en voie de développement, est efficace à 79%. Ce chiffre est inférieur à celui du vaccin américano-allemand Pfizer/BioNTech (95%) et à celui de la société de biotechnologie américaine Moderna (94,1%). Le britannique AstraZeneca, associé à l'Université d'Oxford, a pour sa part revendiqué un taux d'efficacité de 70%, mais qui pourrait atteindre 100% avec deux doses. Mme Zayed a par ailleurs annoncé qu'un premier lot de vaccins d'AstraZeneca devait arriver "au cours de la troisième ou quatrième semaine de janvier" et qu'un contrat avec la firme britannique est "en cours de finalisation". En outre, des "négociations sont en cours avec Pfizer", a-t-elle ajouté.



L'Egypte, pays le plus peuplé du monde arabe avec quelque 100 millions d'habitants, a enregistré plus de 140.000 cas de Covid19, dont près de 7.800 morts. Après une brève accalmie, les contaminations ont drastiquement augmenté au cours de l'automne, passant d'une centaine de nouveaux cas enregistrés par jour en octobre à environ 1.400 nouveaux cas quotidiens aujourd'hui.