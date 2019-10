L’Ecossaise Tilda Swinton, présidente du jury du 18ème FIFM

L'actrice écossaise Tilda Swinton présidera le jury de la 18e édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), prévue du 29 novembre au 7 décembre, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Actrice iconoclaste, passionnée et multi-primée, Tilda Swinton succède ainsi à James Gray pour présider le jury de cette édition du FIFM, indique le communiqué. "C'est pour moi un honneur et un plaisir de participer cette année à ce festival exceptionnel qu’est le Festival international du film de Marrakech en tant que présidente du jury", a indiqué l'actrice, citée dans le communiqué. "Le cinéma est un Etat qui ne connaît aucune frontière, et la perspective de rejoindre mes camarades du monde entier, pour découvrir et célébrer ensemble ce travail en provenance de tous les continents de notre planète, est un privilège et une joie pour lesquels je suis sincèrement reconnaissante et que j'attends avec une grande impatience", affirme-t-elle.

Tilda Swinton avait démarré sa carrière sous la direction de Derek Jarman dans Caravaggio, en 1985. En tout, Tilda Swinton tournera sept fois devant l’objectif de Derek Jarman dans des films comme The Last of England, War Requiem, The Garden, Wittgenstein ou encore Edward II pour lequel elle obtient le Prix d’interprétation féminine au Festival de Venise en 1991 pour son rôle de la reine Isabella, précise le communiqué.

En 1992, elle acquiert une reconnaissance internationale encore plus grande grâce à son interprétation dans Orlando, inspiré du roman de Virginia Woolf et réalisé par Sally Potter, poursuit la même source, ajoutant qu'en plus de son aisance de passer d'un registre à l’autre, pour ses films l’actrice se métamorphose complètement. Elle étonne, déroute et enchante à la fois. Tilda Swinton a joué dans Doctor Strange, dans Crazy Amy, comédie avec Amy Schumer, unanimement saluée par la critique et réalisée par Judd Apatow, et a campé les rôles principaux dans des succès internationaux comme Snowpiercer : Le Transperceneige et Okja de Bong Joon-ho, fait savoir le communiqué, ajoutant qu'elle a également joué avec Jim Jarmusch, notamment dans Only Lovers Left Alive et The Dead Don’t Die.

Tilda Swinton collabore régulièrement aussi avec Luca Guadagnino dans Amore, A Bigger Splash ou encore plus récemment dans Suspiria.