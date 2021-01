L'Australie ne rouvrira probablement pas ses frontières en 2021

L' Australie ne devrait pas rouvrir ses frontières aux voyageurs étrangers en 2021, et ce en dépit des campagnes de vaccination qui vont progresser dans le monde entier, a estimé lundi un haut responsable australien de la Santé. Secrétaire au département de la Santé, Brendan Murphy est un des principaux conseillers du gouvernement. Il a jugé qu'il ne fallait pas espérer en 2021 le retour d'une circulation fluide aux frontières. "Je pense que nous aurons encore pendant la majeure partie de l'année d'importantes restrictions aux frontières", a-t-il dit à la chaîne ABC. "Même si une grande partie de la population est vaccinée, nous ne savons pas si cela empêchera la transmission du virus." "Et il est probable que les mesures de quarantaine demeureront encore quelque temps." Conséquence de ces restrictions, des dizaines de milliers d'Australiens restent coincés à l'étranger. Ceux qui rentrent doivent s'acquitter d'environ 3.000 dollars australiens (1.900 euros) pour leurs 14 jours de quarantaine en hôtel. L'Australie, qui compte quelque 25 millions d'habitants, a conclu des accords pour obtenir des doses du vaccin antiCovid développé par le groupe britannique AstraZeneca avec l'université d'Oxford et pour celui de Pfizer/BioNTech. Le gouvernement attend toujours le feu vert du régulateur. Les vaccinations ne devraient pas débuter avant fin février.