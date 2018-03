L’Association “Ibdaat Biladi” célèbre la femme

A l’occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, l’Association «Ibdaat Biladi» et en coopération avec l’arrondissement de Roches Noires de Casablanca, a organisé le Forum Noun Anniswa Lilibdaa.

Un programme riche et varié a été retenu pour cette manifestation placée sous le thème « La femme africaine, un levier pour le développement de l’Afrique » et dirigée par l’actrice Asmae Benzakour. Pour célébrer cette Journée comme il se doit, les responsables ont mis au point plusieurs activités culturelles et artistiques notamment des lectures de poésie, des hommages, des chants, du théâtre ainsi qu’un défilé de mode.

Fatiha Rachad et Ilham Ammar ont émerveillé l’assistance par des lectures poétiques donnant ainsi à l’événement sa véritable dimension. Les chanteuses Meryem Ammar, Amal Skali et Shahrazade Batma ont durant leur passage gratifié également le public d’un florilège de chansons lui offrant des moments de joie et de divertissement.

L’invité d’honneur de cette manifestation n’était autre que Sherine Housni, Miss monde arabe 2018. De même qu’un hommage a été rendu à plusieurs personnalités féminines qui s’activent dans différents domaines. Il s’agit de Madame Aida Wague, attachée culturelle au consulat du Sénégal à Casablanca, Majida Haimoudi, l’actrice Naima Bouhmala, Asmaa Rifaai du ministère de la Culture, l’associative Saida Bahala, Rahma Bannour, Zoubida Chaali, Saida Maarouf ainsi que Fatima Fakir.