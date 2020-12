L’Association Bouregreg propose la création de six musées en ancienne médina de Salé

L’ Association Bouregreg a présenté des propositions s’inscrivant dans le cadre du projet de réhabilitation et de valorisation de l’ancienne médina de Salé pour la période 2019-2023, dont particulièrement la création de six musées.



L’association a indiqué, dans un communiqué, que cette proposition découle de ses objectifs, en tant que force propositionnelle exprimée depuis sa création, de préserver les caractéristiques historiques, civilisationnelles et spirituelles de l’ancienne médina de Salé qui doit être préservée comme l’une des composantes fondamentales de l’identité marocaine, de la civilisation et de la culture de la nation. Elle a, à cet égard, jugé nécessaire de tirer profit de ce patrimoine civilisationnel et culturel pour soutenir le processus de développement économique, à travers son entretien, sa réhabilitation, son emploi et son intégration dans la vie de cette ville de manière culturelle, sociale et urbaine.



“Les visites sur terrain effectuées par l’association dans un certain nombre de chantiers d’entretien et de restauration dans l’ancienne médina de Salé lui ont permis de s’arrêter sur l’avancement des travaux en cours”, a fait savoir la même source, appelant dans ce sens à revaloriser l’entrée de la ville en la développant selon les exigences de l’époque, en harmonie avec son environnement territorial et civilisationnel ainsi qu’avec les projets royaux réalisés sur à la préfecture de Salé. Le membre du bureau exécutif de l’Association Bouregreg, Abdelmajid El Hassouni a souligné, selon le communiqué, que Salé est l’une des villes marocaines riches en patrimoine et en histoire vibrante et a fourni au fil des années un modèle culturel en matière notamment de la littérature, la médecine, l’histoire, la musique, le journalisme, la diplomatie, la politique et l’architecture. Elle est également caractérisée par sa tolérance et son ouverture aux autres cultures et considérée comme une “ville de la civilisation inspirante”, a-t-il dit.



“La réhabilitation de l’ancienne médina est la responsabilité de tous, notamment les élites politiques, intellectuelles et scientifiques, les citoyens, les autorités locales et élues et les associations de la société civile, pour mettre en œuvre le projet royal de développement territorial pour concrétiser la justice sociale et le développement durable”, a-t-il estimé. Il a, dans ce contexte, rappelé que l’Association Bouregreg contribue, depuis sa création en 1986, dans tous les domaines économiques, sociaux, culturels et sportifs en tant que force de proposition, tout en mettant en avant la signature d’un accord sur un programme de réhabilitation et de valorisation de l’ancienne médina de Salé (2019-2023), sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI.



Le Souverain avait présidé, le 22 octobre 2018 à Marrakech, la cérémonie de signature d’un accord relatif au programme de réhabilitation et de valorisation de l’ancienne médina de Salé (2019-2023) avec une enveloppe financière d’environ 900 millions de dirhams visant à préserver le patrimoine historique de l’ancienne médina de Salé, à réhabiliter son tissu urbain et valoriser son patrimoine matériel et immatériel.