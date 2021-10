L'Argentine tend des ponts avec la culture arabe

L'ambassade de la République d’Argentine au Maroc a mis en avant, jeudi à Rabat, les liens entre les cultures argentine et arabe, rendant hommage à l'écrivain Jorge Luis Borges, dont les œuvres sont empreintes de l’influence de la littérature arabe, notamment maghrébine.



Les écrits de cette figure littéraire argentine de renommée mondiale ont été mis en exergue lors d'une conférence intitulée "Borges et le Maroc", organisée par l'Espace argentin-maghrébin Jorge Luis Borges, dans le cadre d’une initiative des représentations diplomatiques de l'Argentine au Maroc, en Tunisie et en Egypte, visant à diffuser la culture argentine et à revaloriser et redécouvrir la culture arabe.



S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur de l’Argentine au Maroc, Raúl Ignacio Guastavino, a expliqué que cet événement a pour objectif de partager la riche expérience et les vastes connaissances de l'écrivain sur le Maroc et le monde arabe en général, à travers ses écrits qui font souvent référence à des œuvres arabes classiques telles que "Les Mille et une nuits" ou à de grands écrivains de langue arabe.



L'objectif de cet événement est également de "jeter des ponts entre l'Argentine et l'Amérique latine avec le Maroc et le Maghreb, car nous partageons de nombreuses racines et un énorme patrimoine culturel", a déclaré l'ambassadeur argentin.



"Préserver vivante la mémoire de Jorge Luis Borges et incorporer d'autres auteurs argentins et latino-américains dans cet espace est la tâche que nous avons proposée à travers cet événement, et nous offrirons d'autres activités dans ce sens si les restrictions de la pandémie le permettent", a ajouté le diplomate.







Pour sa part, le coordinateur de l'Espace argentin-maghrébin Jorge Luis Borges, Santiago De Luca, également directeur de la publication internationale "SureS", a indiqué que cette conférence vise à mettre en évidence la relation que la littérature de Borges établit avec le Maroc et le monde arabe.



"Nous essayons de créer un pont entre nos pays qui ont une culture très riche et partagent de nombreux points de contact", a expliqué M. De Luca, soulignant que Borges est "une métaphore pour ce projet culturel qui contribuera à unir des pays frères comme les nôtres".



La conférence, lors de laquelle l'écrivain et universitaire marocain Abdelfattah Kilito, grand lecteur des œuvres de Borges, a apporté ses témoignages, s'est déroulée avec la participation, par vidéo-conférence, de la présidente de la Fondation internationale Jorge Luis Borges et veuve de l'écrivain argentin, María Kodama, en présence de plusieurs universitaires marocains et d'ambassadeurs et représentants consulaires de différents pays d'Amérique latine.



Né à Buenos Aires en 1899 et mort à Genève en 1986, Jorge Luis Borges était un remarquable écrivain argentin de récits, de poèmes et d'essais, largement considéré comme une figure clé de la littérature hispanophone et universelle.



Ses deux livres les plus connus, "Ficciones" et "El Aleph", publiés dans les années 1940, sont des recueils de récits reliés par des thèmes communs de manière fantastique, comme les rêves, les labyrinthes, les bibliothèques, les miroirs, les auteurs fictifs et les mythologies européennes, avec des intrigues qui explorent des idées philosophiques.



L'intérêt de Borges pour la culture arabe s'est traduit par ses cours d’apprentissage de langue arabe et sa fascination pour le monde arabe. Ses voyages dans la région du Maghreb se reflètent dans plusieurs œuvres telles que "El Aleph" et "Atlas".