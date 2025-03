L'Arabie Saoudite exprime son soutien à la marocanité du Sahara et considère l'initiative d'autonomie comme l'unique solution à ce différend régional

L’Arabie Saoudite a exprimé, mercredi, son soutien constant à l’intégrité territoriale du Royaume et à la marocanité du Sahara, considérant l’initiative d’autonomie comme l'unique solution à ce différend régional.



Cette position a été exprimée à l’occasion de la 14e session de la Commission mixte Maroc-Arabie Saoudite, tenue à La Mecque, durant laquelle l’Arabie Saoudite a exprimé son soutien à la marocanité du Sahara et son appui à l’initiative d’autonomie comme base unique pour le règlement de ce différend régional, dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.



L’Arabie Saoudite a souligné que toute solution à ce conflit régional ne peut intervenir que dans le cadre du respect de la souveraineté du Maroc.