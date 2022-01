L'Angleterre lève l'essentiel des restrictions anti-Covid

Durement touché par la vague Omicron, le Royaume-Uni entrevoit "la lumière au bout du tunnel": en difficulté, le Premier ministre Boris Johnson a engagé mercredi la levée des dernières restrictions en Angleterre, promettant même la fin de l'isolement pour les contaminés.



L'un des plus endeuillés en Europe avec plus de 152.000 morts, le pays a subi au courant de l'année une déferlante Omicron avec des records de contaminations quotidiennes, culminant à plus de 200.000, mais les cas positifs ont amorcé une forte baisse, tandis que les hospitalisations se sont stabilisées.



"Alors que les cas devraient continuer à monter à certains endroits, y compris dans les écoles primaires, nos scientifiques pensent qu'il y a de fortes chances que la vague Omicron ait maintenant atteint son pic au niveau national", a déclaré Boris Johnson au Parlement.



Il a annoncé que le télétravail n'était plus recommandé officiellement, avec effet immédiat.



A partir de jeudi 27 janvier, le port du masque ne sera plus légalement obligatoire, mais recommandé dans les endroits fermés et bondés, et il est abandonné dès jeudi dans les écoles. Un pass sanitaire ne sera plus imposé pour l'accès aux boîtes de nuit et certains grands rassemblements.



"Alors que le Covid devient endémique, nous devons remplacer les obligations légales par des conseils et recommandations", a souligné Boris Johnson.