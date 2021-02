L'Agence européenne du médicament veut savoir quels vaccins sont efficaces contre les variants

L' Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé mercredi avoir demandé à tous les développeurs de vaccins contre le Covid-19 d'évaluer si leur produit est efficace contre les nouvelles mutations du coronavirus, en vue de publier de nouvelles lignes directrices pour les fabricants.



L'Agence "élabore des lignes directrices pour les fabricants prévoyant des changements aux vaccins Covid19 existants, pour lutter contre les nouveaux variants du virus", a indiqué cette organisation basée à Amsterdam dans un communiqué Plusieurs variants du coronavirus ont émergé récemment, suscitant des craintes sur une augmentation de sa contagiosité et sa capacité à échapper aux réponses immunitaires induites par une précédente infection ou un vaccin. L'EMA"a demandé à tousles développeurs de vaccins d'étudier si leur vaccin peut offrir une protection contre les nouveaux variants", a-t-elle annoncé.



L'Agence a ainsi demandé aux laboratoires de "fournir des données pertinentes" concernant les mutations identifiées au Royaume-Uni, en Afrique de Sud et au Brésil. "Il y a des craintes que certaines de ces mutations puissent avoir un impact, à différents degrés, sur la capacité des vaccins à protéger contre l'infection et la maladie", a fait valoir l'EMA.



Mais "une réduction de la protection contre les formes légères de la maladie (...) ne se traduit pas nécessairement par une réduction de la protection contre les formes graves", a-t-elle souligné. L'EMAa approuvé jusqu'ici trois vaccins dans l'Union européenne, ceux du duo germano-américain BioNTech-Pfizer, de l'américain Moderna et du suédo-britannique AstraZeneca avec l'université d'Oxford. L'Organisation mondiale de la Santé a recommandé mercredi le vaccin AstraZeneca-Oxford y compris dans les pays où les variants sont présents, alors qu'une étude avait évoqué dimanche la possibilité d'une efficacité "limitée" de ce produit contre le variant sud-africain. Pfizer-BioNTech et Moderna avaient estimé fin janvier que leurs propres vaccins demeuraient efficaces contre les variants britannique etsudafricain.