L'Agence Bayt Mal Alqods Acharif sensibilise les élèves aux “Couleurs d'Al Aqsa” au SIEL

L'Agence Bayt Mal Alqods Acharif organise un concours de dessin et de coloriage "Couleurs d'Al Aqsa", destiné aux élèves, pour les sensibiliser à la place de cette ville sainte, et ce dans le cadre de la 26ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL).

Le pavillon de l'Agence Bayt Mal Alqods Acharif reçoit, tout au long du Salon dont les activités se poursuivent jusqu'au 16 février, des groupes d'enfants âgés de 9 à 13 ans, choisis par les établissements d'enseignement relevant de l'Académie régionale d'éducation et de formation Casablanca-Settat, afin de participer à ce concours, auquel l'agence attribue d'importants prix incitatifs.

Selon les organisateurs, ce concours, prévu annuellement parallèlement au SIEL, vise principalement à améliorer le goût esthétique des jeunes et à sensibiliser les enfants à la place de la ville sainte en tant que symbole de paix et de coexistence entre les adeptes des trois religions monothéistes. Toutes les œuvres distinguées seront primées par le comité de sélection qui aura le pouvoir discrétionnaire d'augmenter le nombre de primés ou de donner des prix exæquo. Le concours sera couronné par une cérémonie de remise des prix aux lauréats de la saison 2019, samedi dans l'espace enfants du SIEL.

Baptisé "centre culturel marocain - Bayt Al-Maghrib à Al-Qods", le stand de l'Agence Bayt Mal Alqods Acharif a été aménagé sur une superficie de 36 m2 et vise à mettre en avant diverses facettes de l'architecture authentique de la Mosquée Al-Aqsa, particulièrement les portes et les "Tekiyeh".

Bayt Mal Al Qods, qui expose ses nouvelles publications, a organisé un colloque sur la "présence des Marocains à Al Qods: symboles et significations" avec la participation de chercheurs marocains et palestiniens.