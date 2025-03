L’Agence Bayt Mal Al-Qods poursuit la distribution du “panier de Ramadan” au profit des Maqdessis

L’ Agence Bayt Mal Al Qods Acharif poursuit la distribution du "panier de Ramadan" à des éta blissements de protection sociale et à des familles palestiniennes nécessi teuses dans plusieurs zones de la Ville Sainte, en consécration des valeurs de ce mois béni, qui reposent sur les ver tus de la charité tout en préservant la dignité des bénéficiaires.



Cette initiative a concerné les quartiers de la vieille ville d’Al-Qods, Silwan, Thuri, Ras al-Amud, Al-Issa wiya et Shu’fat, selon les listes du Co mité de supervision de cette opération. Dans sa démarche de sélection des établissements et des familles bénéfi ciaires, l’Agence adopte des critères de mérite en tenant compte de la di mension spatiale pour inclure l’en semble des quartiers de la Ville Sainte, ses camps et les villages avoi sinants, en fonction des besoins de chaque zone.



La campagne "Ramadan 1446 de l'Hégire" a débuté le premier jour du mois sacré dans les villages Nabi Sa muel et Al Jadira, au nord-ouest d’Al Qods, reflétant la priorité que l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif accorde aux zones les plus enclavées de la Ville Sainte, particulièrement dans la conjoncture délicate que tra versent la ville et ses habitants.