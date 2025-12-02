L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif lance le projet d'appui médical au profit des hôpitaux arabes de la Ville Sainte

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a procédé lundi, au lancement du projet d'appui médical au profit des hôpitaux arabes d’Al-Qods, dans le but de renforcer la résilience du secteur de la santé dans la Ville Sainte.



Le lancement de ce projet ciblant plusieurs hôpitaux arabes d'Al-Qods, s'est déroulé en présence notamment d’El Mehdi Bouanane, adjoint de l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Palestine.



Parmi les établissements bénéficiaires de ce projet figurent l'hôpital islamique caritatif "Al-Makassed", l'hôpital Augusta Victoria (Al-Mutla'), l'hôpital du Croissant-Rouge d’Al-Qods, le Centre de santé arabe et les dispensaires de la Mosquée Al-Aqsa.



Cette initiative a porté sur la distribution d'équipements médicaux, de médicaments, ainsi que des bouteilles d'oxygène au profit des services de chirurgie et des urgences des hôpitaux arabes de la Ville Sainte.



Intervenant à cette occasion, M. Bouanane a souligné que "l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif relevant du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, poursuit ses actions nobles et palpables dans divers domaines, notamment le secteur médical au niveau d'Al-Qods".



"L'Agence a livré aujourd'hui un nouveau lot d'équipements médicaux, entièrement financé par le Royaume du Maroc, afin de soutenir les services d'urgence et de chirurgie des hôpitaux arabes d’Al-Qods", a précisé M. Bouanane, faisant savoir que "cet appui permanent s'inscrit dans le cadre du renforcement de la résilience du secteur de la santé au niveau d’Al-Qods, avec à la clé la garantie de la disponibilité des soins et des traitements en faveur de la population et ce, grâce à des partenariats stratégiques avec les hôpitaux arabes de la Ville Sainte".



Pour sa part, Dr. Adnan Farhoud, directeur général adjoint de l'hôpital caritatif Al-Makassed, a fait part de sa profonde gratitude pour le soutien apporté par le Royaume, au secteur de la santé de la Ville Sainte.



Cette initiative contribuera de manière directe à sauver des vies humaines et à renforcer la capacité de l'hôpital afin de continuer à s'acquitter de sa mission humanitaire, dans de bonnes conditions, a-t-il ajouté.



Dr Daoud Abdine, directeur administratif et chef de projets de l'hôpital Al-Makassed, a mis en avant, quant à lui, "les projets vitaux mis en oeuvre par l'Agence ces dernières années, notamment les initiatives d'appui prises en faveur des Gazaouis bloqués à Al-Qods durant la guerre, en leur assurant l'hébergement, ainsi que des produits de première nécessité, jusqu'à leur retour".



"Ce nouveau lot d'équipements médicaux de base revêt une grande importance en ce sens qu'il devra assurer la continuité des prestations de service de l'hôpital, compte tenu des grandes difficultés financières auxquelles il se trouve confronté", a-t-il expliqué.

De son côté, Dr Nihad Ad'eis, directeur médical de l'hôpital du Croissant-Rouge, a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien constant apporté par le Maroc au secteur de la santé d'Al-Qods.



Dans ce sens, elle a mis en avant le rôle majeur que joue l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et l'Association marocaine d'appui à la reconstruction en Palestine, soulignant que ce soutien annuel symbolisant la générosité du Royaume, contribue de manière directe à renforcer la capacité de l'hôpital, afin de poursuivre ses activités et parvenir à prodiguer les meilleurs soins médicaux possibles aux habitants d’Al-Qods.



Lui emboîtant le pas, Mahmoud Alayan, directeur administratif de l'hôpital du Croissant-Rouge, a souligné l'importance de l’appui apporté par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, rappelant que depuis 2006, l'Agence apporte un soutien annuel constant, à travers la remise d'équipements médicaux d'urgence, contribuant ainsi à assurer la continuité des services de santé dans la Ville Sainte, outre l'octroi d'une aide humanitaire aux populations de Cisjordanie et de la bande de Gaza.



Dans la même lignée, Dr Khouloud Al-Ashhab, directrice du département des services pharmaceutiques de l'hôpital Al-Mutla', a indiqué que "le soutien apporté aujourd'hui par l'Agence, aux patients de cette structure de santé, issus du nord et du sud de la Cisjordanie, est un geste humanitaire que nous apprécions grandement" et qui contribuera au bon fonctionnement des différents services au sein de cet hôpital.



Le directeur du Centre de santé arabe, Dr Ahmed Srour, a salué, quant à lui, l'engagement constant de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif qui accompagne ledit centre depuis une vingtaine d'années, à travers de nombreux projets, ajoutant que l'Agence apporte de manière concrète et durable, son appui pour garantir la continuité des services de ce Centre (composé de deux dispensaires à Bab Al-Sahira et Al-Eizariya, ainsi que deux autres sur l'esplanade des Mosquées).



De même, l'Agence ne cesse de déployer des efforts considérables en vue de l'amélioration de la qualité des services, assurant ainsi une meilleure prise en charge des Maqdessis, ainsi que des visiteurs de la mosquée Al-Aqsa, s'est-il félicité.



A rappeler que l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif relevant du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, joue un rôle majeur en fournissant aux hôpitaux et centres de santé de la Ville Sainte, des équipements médicaux, des médicaments, ainsi que du matériel moderne, dans le but de renforcer leur capacité à répondre de manière appropriée, aux besoins croissants en matière de soins de santé.