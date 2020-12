L'Afrique du Sud atteint 21% de positivité aux tests

L' Afrique du Sud a dépassé la barre de 10.000 cas positifs en 24 heures, atteignant 21% de positivité aux tests Covid, s'est inquiété le ministre de la Santé dans un communiqué mercredi soir. Lundi ce chiffre était déjà de plus de 8.000 nouveaux cas par jour, incitant le président Cyril Ramaphosa à annoncer de nouvelles restrictions, notamment un couvrefeu anticipé à 23H00 et la fermeture ponctuelle pendant les fêtes de nombreuses plages du sud-est du pays en ce début d'été austral. Lors du pic de la première vague en juillet, le pays avait compté jusqu'à 12.000 cas/jour. "Nous avons dépassé la barre des 10.000 cas, nos nouveaux cas quotidiens augmentent de manière exponentielle", s'est inquiété Zweli Mkhize. "Notre taux de positivité s'établit à 21%, bien au-delà du taux idéal de 10%". Les régions les plus touchées restent celles du Cap, la pointe sud du pays, avec presque un tiers des 10.008 nouveaux cas, souligne le ministre de la Santé, devant le Kwazulu-Natal (sud-est) puis la région de la capitale économique Johannesburg. "Nos plages sont généralement bondées en cette période de l'année et les gens insouciants", note le ministre. Mais les vacanciers qui se rendront à la plage les jours où cela reste autorisé pendant les fêtes devront prendre les précautions nécessaires. Pour que ces jours de liesse ne se transforment pas en "jours de regret", se traduisant par de nouveaux cas et des morts, plaide M. Mkhize. Dimanche soir, le pays de près de 58 millions d'habitants comptait 23.827 morts, pour 883.687 cas positifs, depuis le début de la pandémie.