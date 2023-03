L'Académie du Royaume du Maroc lance deux concours portant sur les travaux de Henri Matisse

L’Institut académique des arts, relevant de l’Académie du Royaume du Maroc, a annoncé le lancement de deux concours à l’occasion du colloque international "Matisse et le Maroc: un tournant et des résonances", prévu du 25 au 28 octobre 2023.



Le premier concours porte sur le "meilleur article critique" sur les tableaux et les dessins que le célèbre peintre français Matisse (1869-1954) a réalisés à Tanger, indique l’Académie du Royaume sur son site web, ajoutant que les textes doivent être envoyés avant le 30 juin 2023.



Concernant le deuxième concours, il s’agit de la "meilleure affiche" s’inspirant des travaux de Matisse à Tanger, explique l’Académie, indiquant que les projets d’affiches doivent être envoyés avant le 30 mai 2023.



Ces deux concours visent à encourager les jeunes Marocains à faire de la recherche et de la création artistique et à contribuer aux efforts intellectuels et critiques de revalorisation des œuvres d’artistes étrangers ayant choisi le Maroc comme espace d’inspiration et de création.



Les vainqueurs des deux concours recevront une attestation de mérite et une récompense d’une valeur de 20.000 DH pour le concours du "meilleur article critique" et de 40.000 DH pour le concours de "meilleure affiche".



Les personnes désirant présenter leurs candidatures à ces deux concours sont invitées à s'informer des conditions de participation via la plateforme dédiée sur le site officiel de l'Académie du Royaume du Maroc. Il est également possible d'obtenir des informations complémentaires à travers l’adresse E-mail "PrixMatisse2023@alacademia.org.ma".