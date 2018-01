L'Académie des César dévoile ses nominations

Une grande fresque sur les années sida en France, le film "120 battements par minute", et l'adaptation d'un roman sur la Première Guerre mondiale, "Au revoir là-haut", font partie des favoris aux César, récompenses annuelles du cinéma français. Pour la première fois, les César - dont la 43ème cérémonie se tiendra le 2 mars à Paris - récompenseront le film ayant fait le plus d'entrées. L'Académie des César a annoncé mercredi la création de ce nouveau prix qui récompensera vraisemblablement une comédie à succès au box-office, après avoir été régulièrement critiquée pour des sélections jugées éloignées des goûts du grand public français. Parmi les favoris aux César, figure également une comédie "Le sens de la fête" qui récolte 10 nominations, derrière "120 battements par minute" et "Au revoir là-haut", chacun 13 nominations. Déjà récompensé du Grand prix à Cannes, "120 battements par minute" de Robin Campillo est notamment en lice dans la catégorie meilleur film, meilleur réalisateur, scénario, espoir masculin, acteur dans un second rôle.

En adaptant un Goncourt à succès ("Au revoir là-haut"), Albert Dupontel est en lice dans la catégorie meilleur acteur, réalisateur, adaptation.

Prix Louis-Delluc 2017, le biopic de Mathieu Amalric sur la chanteuse Barbara avec Jeanne Balibar dans le rôle de "la dame en noir" a décroché neuf nominations dont celui de meilleure actrice, meilleur réalisateur et meilleur film. "Le brio", "Patients", "Petit paysan" et "Le sens de la fête" complètent cette sélection dans la catégorie "meilleur film".

Côté actrices, en plus de Jeanne Balibar, Juliette Binoche ("Un beau soleil intérieur"), Emmanuelle Devos ("Numéro Une"), Marina Foïs ("L'atelier"), Charlotte Gainsbourg ("La promesse de l'aube"), Karine Viard ("Jalouse") et Doria Tillier ("Monsieur et Madame Adelman") sont les comédiennes susceptibles d'être récompensées. Pour les acteurs, Swan Arlaud ("Petit paysan"), Daniel Auteuil ("Le brio"), Jean-Pierre Bacri ("Le sens de la fête"), Guillaume Canet ("Rock'n roll"), Albert Dupontel ("Au revoir là-haut"), Louis Garrel ("Le redoutable") et Reda Kateb ("Django") sont sélectionnés.

Les 4.680 votants ont désormais un mois pour choisir les lauréats. L'actrice et chanteuse Vanessa Paradis ouvrira la soirée dédiée à l'actrice française Jeanne Moreau, décédée en juillet 2017 et dont le visage orne l'affiche de la cérémonie. Egérie du réalisateur espagnol Pedro Almodovar, l'actrice espagnole Penélope Cruz recevra quant à elle un César d'honneur.