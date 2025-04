L’AMSSNuR tient la 8ème session de son conseil d’administration

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a tenu récemment la 8ème session de son conseil d’administration, marquée notamment par la présentation des réalisations et des ambitions de l'agence.



Présidant les travaux de cette session, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a souligné le rôle stratégique de l’AMSSNuR dans le renforcement de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques, en alignement avec les standards internationaux les plus rigoureux, mettant en avant les efforts entrepris pour la mise en œuvre de la loi n° 142-12 régissant la sûreté et la sécurité dans ces domaines.



Au volet de la coopération internationale, la ministre a réaffirmé l’engagement du Maroc à moderniser son cadre réglementaire, saluant la mission de Service d’Examen Réglementaire Intégré (IRRS) accueillie en novembre 2023, qui a formulé 19 recommandations, 6 suggestions et 4 bonnes pratiques.



Selon un communiqué du ministère, M. Benali a également mis en avant la signature d’un programme-cadre de coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour la période 2024-2029, doté d’un budget de 3 millions d’euros, pour la mise en œuvre de neuf projets prioritaires relatifs à la sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques.



Elle a en outre salué les performances remarquables de l’AMSSNuR, soulignant son rôle essentiel dans le contrôle réglementaire des applications des sources radiologiques et son apport au renforcement de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques.



Dans sa présentation des réalisations de l’Agence pour 2023 et 2024, le directeur général de l’agence, Saïd Mouline, a mis en valeur les avancées majeures dans les missions de régulation, notamment en matière de délivrance d’autorisations, d’inspection et de surveillance.



Il a de même souligné le renforcement des relations bilatérales et multilatérales, ayant conduit à la création de l’Ecole africaine des Autorités de régulation, en partenariat avec l’AIEA, une initiative qui illustre le leadership de l’AMSSNuR au niveau continental.



Depuis 2021, l’AMSSNuR a accéléré l’adoption des textes réglementaires, résultant en la publication de six d’entre eux au Bulletin Officiel, tandis que quatre autres sont en cours d’approbation, précise le communiqué, ajoutant que l’année 2024 a également marqué une progression notable des activités d’autorisation et de contrôle, avec la délivrance de 2.658 autorisations – soit une moyenne de 221 par mois – enregistrant une hausse de 25% par rapport à 2023.



Par ailleurs, 240 inspections ont été menées, couvrant 850 installations utilisant des sources de rayonnements ionisants dans les domaines de la santé, l’agriculture et l’industrie.

De plus, l’Agence a intensifié sa coopération avec la Commission européenne et l’Institut belge des radioéléments (IRE-Lab) pour élargir le réseau national de surveillance radiologique, baptisé "ELMARSAD".



En outre, l’AMSSNuR a renforcé ses capacités en développement des ressources humaines par la mise en place d’un programme de formation visant à qualifier des experts hautement compétents, assurant ainsi la pérennisation des expertises et l’amélioration du contrôle réglementaire en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.



Les travaux de cette session ont été marqués par des échanges constructifs entre les membres du conseil d’administration, qui ont unanimement salué les réalisations et ambitions présentées par M. Mouline. Un consensus a été dégagé sur la nécessité de maintenir et d’élargir le soutien à l’Agence pour renforcer son efficacité et sa contribution aux politiques socioéconomiques de l’Etat.



Cette huitième session du conseil d’administration témoigne de la détermination de l’Agence à poursuivre ses efforts pour assurer un développement sûr et durable du secteur nucléaire au Maroc.