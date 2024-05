L’AGA à pied d’œuvre pour son 53ème FNAP

La 53ème édition du Festival national des arts populaires de Marrakech (FNAP), placée sous le thème « Secrets des danses et des gestes », aura lieu du 4 au 8 juillet prochain.



Le FNAP a été initié par Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V. Reprenant le flambeau, Feu SM le Roi Hassan II confirme par Son Haut Patronage l’attachement Royal à la valorisation et à la promotion des arts populaires marocains. A son tour, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en reprenant avec force la tradition, veille scrupuleusement sur la continuité du Festival national des arts populaires de la ville impériale des Almoravides.



Organisé par l’Association Le Grand Atlas et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en collaboration avec la wilaya de Marrakech-Safi, le FNAP, comme à l’accoutumée, aura pour sites le Palais Badiâ pour le spectacle principal, la place Jamaâ El Fna, la place du Harti et le Théâtre Royal.



Faisant partie des tout premiers berceaux de la culture contemporaine marocaine, le FNAP présente des spectacles qui défient toutes les théories d’analyses critiques sur son « désordre artistique » qui est « le désordre de la magie et du rêve » dans la fantasmagorie et la grâce.



A cet effet, les soirées du 53ème FNAP seront assurées par 28 troupes représentant les différentes régions du Royaume dont, entre autres, Aabidat Rma, Ahidous, Ahwach, Taktouka ou encore Gnaoua. Aux côtés des artistes du terroir, des groupes folkloriques venus de Chine, d’Inde, de Géorgie, d’Amérique latine, d’Europe et d’Afrique figurent au programme de cette édition qui promet d’être show.



T.R