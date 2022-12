L’AEM prépare activement les assises du Congrès de l’Association des écrivaines d’Afrique à Laâyoune

Oum El Fadl Mae El Ainaine ès qualité (présidente de la région)

Fatiha El Akri ès qualité (1 ère vice-présidente)

vice-présidente) Khadija Laâbidi en sa qualité de membre du bureau et présidente de la section d’Essmara

Metouha Laâbidi en sa qualité de membre du bureau et présidente de la section de Boujdour

Rabiaâ Moumen en sa qualité de membre du bureau et présidente de la section de Tarfaya.

En perspective de l’organisation du Congrès de l’Association des écrivaines d’Afrique à Laâyoune, le Bureau exécutif de l’Association des écrivaines du Maroc a tenu, sous la présidence de Badiaâ Erradi et avec la participation de Zahra El Aâz, vice-présidente, Samira Masslouhi, secrétaire générale, Khatiba Moundib, présidente du conseil administratif, Fatima-Zahra El Fizazi, conseillère juridique et Ech-chaiaâ Birouk, conseillère chargée culturelle des provinces du Sud, dimanche 11 décembre 2022 au complexe culturel de la ville de Laâyoune, une rencontre constitutive dédiée à l’activation de la régionalisation élargie que ce collectif a adoptée comme fondement de son action institutionnelle de même que les travaux de cette réunion furent ouverts par la création du premier bureau régional, en l’occurrence à la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.Dance ce contexte s’inscrivant dans la droite ligne du déploiement diplomatique culturel des Ittihadies et Ittihadis, la présidente de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, Oum El Fadl Mae Al Ainaine, qui a été déléguée par ailleurs par l’assemblée générale extraordinaire organisée par l’Association des écrivaines du Maroc à la ville d’El Jadida, le 18 novembre 2022, a, de prime abord, prononcé une allocution de bienvenue à l’adresse de l’assistance, suivie par une intervention de Lahcen Ech-Chorfi, délégué régional de la culture à la ville de Laâyoune, dans laquelle il a rendu hommage à la femme marocaine créative et à sa contribution remarquable à toutes les actions visant le développement global de la région et du Royaume.Le responsable régional a ensuite fait état de sa totale disposition à adhérer au soutien de cette action culturelle et à aller de l’avant dans l’entreprise d’élever l’étendard d’une société amplement cultivée.Quant à la présidente de l’Association des écrivaines du Maroc, Badiaâ Erradi, elle a abordé dans son allocution le projet culturel initié par l’organisation et son ouverture manifeste sur l’Afrique à travers «les préparatifs tous azimuts pour réussir cette étape militante culturelle qui fait de la femme marocaine de culture une actrice et une ambassadrice de la diplomatie culturelle».Là-dessus, il fut procédé à la projection d’un film documentaire réalisé par Soumaya Massrour, responsable de l’information de l’Association qui passe, entre autres, en revue les développements du dossier de la commission préparatoire du Congrès de l’Association des écrivaines d’Afrique mettant en avant les pays et les écrivaines ayant activement adhéré à ce projet.Pour sa part, docteur Samira Masslouhi, secrétaire générale dudit collectif, est intervenue, donnant lecture de l’article 8 du Statut qui a été rajouté lors de la dernière assemblée extraordinaire et qui dispose la création de 13 coordinations régionales (12 à l’intérieur du pays et 1 représentant la partie extérieure). En outre, la secrétaire générale a procédé à la lecture du Statut interne notamment le volet relatif aux missions et obligations des présidentes des régions, et ce pour mettre en évidence la portée globale et la démarche devant caractériser leur action.Cette dernière intervention a été suivie par l’allocution de docteur Ech-chaiaâ Birouk mettant la lumière sur la pertinence de la participation de la femme à la plaidoirie en faveur de la cause nationale à travers ses écrits créatifs et culturels.Les travaux de cette rencontre se sont achevés par les expressions de reconnaissance adressées par les présidentes des sections aux organisatrices de cet événement et par l’annonce faite par Badiaâ Erradi de la composition du Bureau de la région de Laâyoune – Sakia El Hamra qui se présente comme suit :