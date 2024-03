"Kung Fu Panda 4" domine à nouveau "Dune 2" au box-office nord-américain

Pour la deuxième semaine consécutive, "Kung Fu Panda 4" a devancé la deuxième partie de "Dune" au box-office nord-américain, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.



Le quatrième volet de cette saga d'animation des studios DreamWorks qui mêle humour et arts martiaux a engrangé quelque 30 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche, portant son total à 107,7 millions de dollars en Amérique du Nord et 176,5 millions dans le reste du monde.



Dans cette nouvelle suite, l'attachant panda "Po", auquel l'acteur Jack Black prête sa voix dans la version originale, doit faire face à un ennemi multiforme. Afin de réussir à protéger la Vallée de la Paix, le panda doit s'allier à Zhen, une renarde aussi rusée que vive d'esprit.

"Dune: deuxième partie" se retrouve une nouvelle fois sur la deuxième marche, enregistrant 29,1 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche.



Le long-métrage de plus de 2H30, réalisé par le Québécois Denis Villeneuve, retourne sur la planète Arrakis, peuplée de vers des sables géants et théâtre d'un conflit autour d'une ressource unique, l'Epice. En têtes d'affiche, Timothée Chalamet en "Paul Atreides", un prophète conquérant, et Zendaya, en "Chani", une rebelle du désert.

Après ce duo de tête, l'écart se creusait largement dans les salles nord-américaines, avec en troisième "Arthur the King", obtenant 7,5 millions de dollars.



Mark Wahlberg y incarne un aventurier qui se lie d'amitié avec un chien errant.

A la quatrième place, le film d'horreur "Imaginary", qui dépeint un ourson en peluche malfaisant, a récolté 5,6 millions de dollars.



Le nouveau drame religieux d'Angel Studios, intitulé "Cabrini", suit, avec 2,7 millions de dollars. Le film retrace la vie de Mère Frances Cabrini, une religieuse catholique canonisée après sa mort, dans le New York du XIXe siècle.



Voici le reste du top 10:

6. "Love Lies Bleeding" (2,5 millions de dollars)

7. "Bob Marley: One Love" (2,3 millions)

8. "Une vie" (1,7 million)

9. "The American Society of Magical Negroes" (1,3 million)

10. "Ordinary Angels" (1 million).