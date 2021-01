Kristen Stewart méconnaissable dans la peau de Lady Di

Révélée par son rôle dans la saga Twilight, Kristen Stewart a depuis fait son bonhomme de chemin à Hollywood, loin des vampires et autres loup-garous. Comme son ancien compagnon et partenaire de la franchise fantastique à succès Robert Pattinson, la comédienne s’est épanouie dans des films d’auteur, chez Olivier Assayas ou Woody Allen tout en continuant de figurer des blockbusters comme Charlie’s Angels ou Blanche-Neige et le chasseur.



A tout juste 30 ans, Kristen Stewart mène une carrière cinématographique conforme à ses souhaits. Il semble loin, le temps où la jeune femme faisait la Une de la presse à scandales pour ses supposées frasques amoureuses. On se souvient de sa romance houleuse avec Robert Pattinson, sa “première vraie histoire d’amour”, qui a tant fait couler d’encre.



Toutefois, Kristen Stewart a réveillé chez certains quelques inimitiés tout récemment. En effet, l’actrice tourne actuellement en Allemagne un film biographique sur Lady Di, dans lequel elle incarne la princesse de Galles. Un film dont une annonce de casting pour incarner le fils de Diana avait déjà fait polémique au Royaume-Uni. Intitulé Spencer, du nom de famille de la princesse, il est signé par le réalisateur chilien Pablo Larrain, déjà auteur de films biographiques sur Jackie Kennedy (incarnée par Natalie Portman) et sur le poète Pablo Neruda avec notamment Gael Garcia Bernal.



Le choix de Kristen Stewart a fait grincer pas mal de dents chez les internautes qui ne voyaient aucune ressemblance entre les deux femmes. Pourtant, la première photo publiée par le magazine Variety, et reprise sur le compte Twitter officiel du distributeur américain du film Neon, pourrait bien faire changer d’avis les plus conservateurs des fans de Lady Di. Kristen Stewart y apparaît tout simplement méconnaissable sous les traits de la princesse. Un nouveau signe de l’étendue du registre de la jeune actrice, qui avait déjà incarné Jean Seberg dans un biopic sorti en juillet dernier sur Amazon Prime Video.



Ecrit par le scénariste britannique Steven Knight (Peaky Blinders), Spencer raconte une semaine dans la vie de Diana, alors qu’elle passe les fêtes de Noël à Sandringham avec la famille royale et décide de divorcer du prince Charles. Le tournage se poursuit jusqu’au mois de mars prochain. Kristen Stewart fera t-elle oublier la performance exceptionnelle de l’actrice britannique Emma Corrin qui incarne Lady Di dans la série The Crown ? Réponse en 2022 sur les écrans.