Kristen Stewart a refusé un caméo dans Scream 4

La franchise d'horreur est bien connue pour sa célèbre première scène, dans laquelle une ou plusieurs grandes stars sont tuées par le tueur Ghostface avant le début de l'histoire principale.



Le meurtre d'ouverture de l'original de 1996 reste le plus célèbre car Drew Barrymore, l'une des plus grandes stars du film, a été assassinée de manière choquante et inattendue par le tueur au cours des 10 premières minutes. Dans une interview avec le magazine Slant, l'actrice de Twilight a révélé qu'elle avait été approchée pour jouer dans une scène d'ouverture similaire dans Scream 4 en 2011.



«C'est le personnage de Drew qui se fait tuer au début, a-t-elle commencé. Et ils ont créé toute une séquence où beaucoup de gens ont été tués pour imiter le truc de Drew. Mais ça n'allait être qu'une seule personne, et je me disais : "Je ne peux pas faire un Drew. Je ne peux pas toucher à ça. ''Vous voyez ce que je veux dire ? Mais, oui, alors ils ont fini par faire, si je me souviens bien, une séquence plus longue et avec plus d'une victime».



Le quatrième film a finalement mis en scène une série de faux meurtres mettant en vedette Anna Paquin, Kristen Bell, Lucy Hale, Shenae Grimes, Britt Robertson et Aimee Teegarden. Kristen Stewart a promis qu'elle lirait le scénario des futurs épisodes de Scream avec attention car elle adore les originaux. «J'aime tellement Neve Campbell. Elle a été très gentille avec moi, et c'était très satisfaisant qu'elle soit une personne très gentille, a-t-elle partagé.



J'adore ce film. Je l'ai regardé récemment, en tant qu'adulte. C'est tellement horrible. J'aime ce film parce qu'il aime le cinéma. La partie la plus cool de Scream, c'est ce qu'il dit sur le cinéma. Il est tellement conscient de lui-même. Il se replie sur lui-même, genre, six fois... C'est un type de film totalement nerd».



Neve Campbell a récemment repris son rôle de Sidney Prescott pour un cinquième film Scream, sorti en janvier.