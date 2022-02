Kim Kardashian : Son plan pour pousser KanyeWest à bout et l'envoyer en psychiatrie

Kanye West, 44 ans, multiplie les tentatives pour se rapprocher de ses enfants et de son ex Kim Kardashian, 41 ans. Le père de North, Saint, Chicago et de Psalm commence à dépasser les bornes ces derniers temps.



Récemment, le rappeur a lancé des rumeurs infondées sur l'actuel petit ami de la star de KUWTK, Pete Davidson. Le jeune humoriste de 28 ans aurait le sida et serait gay, selon les allégations de Kanye West, alias Ye. Ye avait d'ailleurs menacé l'humoriste dans une nouvelle chanson sortie il y a quelques semaines.



Auparavant, le rappeur a également alerté tout le monde sur le fait que son ex-femme, Kim Kardashian, l'ait empêché d'assister à la fête d'anniversaire de sa fille Chicago qui venait d'avoir 4 ans. La fondatrice de Kims et tout le clan Kardashian ont commencé à en avoir ras le bol des débordements de Kanye West. Ce dernier publie des informations qui devraient rester confidentielles. Sa démonstration de force n'a pas de limite. Il a même acheté une maison située en face du manoir de son ex, Kim Kardashian.



Cependant, selon le magazine National Enquirer, Kim Kardashian y serait pour quelque chose dans les agissements de son ex.