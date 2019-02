“Kharif” ou le récit touchant d'une femme atteinte de cancer

La pièce de théâtre "Kharif" (Automne), un spectacle à forte charge humaine relatant l'histoire d'une femme atteinte de cancer, a été présentée mardi au Théâtre national Mohammed V de Rabat. Que ce soit par la beauté du texte ou la langue visuelle et sensorielle adoptée par la réalisatrice de l'œuvre Asma Houry, la pièce s'est distinguée, transmettant aux spectateurs ce récit poignant par les sens et les plongeant ainsi dans cette souffrance humaine empreinte d'une histoire réelle. Le cancer demeure parmi les sujets tabous au Maroc, a estimé Mme Houri dans une déclaration à la MAP, notant que parler de cette maladie revient à briser la vision fatidique que l'on a du cancer, dont nombre de personnes au Maroc souffrent en silence, craignant le jugement de la société. Elle a fait savoir, à cette occasion, que la pièce évoque le cancer et la vraie maladie, qui, selon elle, n'est autre que le regard et le jugement de la société face aux personnes atteintes de cancer. Elle a précisé que le spectacle suit le quotidien d'une femme atteinte de cette maladie.

Cette pièce est un hommage à toutes les personnes qui souffrent de cette maladie en silence ainsi qu'un outil pour interagir avec les spectateurs, a expliqué Mme Houry, notant que la beauté de cette pièce réside dans la capacité à traiter ce sujet dans tous ses aspects, que ce soit la relation de la maladie avec l'individu, le corps ou avec la société. Le spectacle, dont les principaux rôles sont interprétés par Farida Bouazzaoui et Salima Moumni, est un récit d'une femme atteinte de cancer, sous forme d’un aveu qui révèle son combat quotidien glorifiant la vie et narguant la mort. Le scénario est l'œuvre de Fatima Houri, sœur de la réalisatrice qui a passé l’arme à gauche suite à un long combat contre le cancer. Elle avait remporté ex aequo le prix de l’écriture théâtrale lors de la 18ème édition du Festival national du théâtre de Tétouan.