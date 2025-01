Khalid Zougari : L’Ecole de formation des gardiens de la paix de Marrakech, un nouveau pas sur la voie de la consolidation de la décentralisation de la formation policière

L’Ecole de formation des gardiens de la paix de Marrakech vise à améliorer le système de formation policière, à consolider la décentralisation des centres de formation et à renforcer la capacité d’accueil des écoles de police, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet ambitieux, lancé par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) depuis 2016, a affirmé, samedi, le contrôleur général, directeur de l’Institut Royal de police (IRP), Khalid Zougari.



Dans une allocution prononcée au nom de la DGSN lors de la cérémonie d'inauguration de cette école, M. Zougari a indiqué que cette nouvelle structure, qui vient s’ajouter aux écoles de police déjà ouvertes par la DGSN à Laâyoune, Oujda, Fès et Tanger, tend à renforcer le système de formation policière, assuré par l’IRP et les écoles de Bouknadel et Fouarat, près de Kénitra.



Il a également précisé que l’inauguration de cette nouvelle école coïncide avec les préparatifs de l’ouverture prochaine du Centre supérieur de formation policière à Ifrane, un projet qui constituera une étape majeure dans le renforcement de la coopération internationale et africaine dans le domaine de la formation policière.



M. Zougari a, dans la foulée, relevé que la DGSN accorde une priorité au développement des infrastructures de formation policière et à la modernisation des programmes pédagogiques, en les adaptant, à la fois, aux exigences de la fonction de sécurité et aux attentes des citoyens, afin de préparer les policiers de demain à servir de manière efficace la Patrie et les citoyens.



Il a également insisté sur le fait que l’augmentation de la demande de sécurité publique, ainsi que les défis et les menaces croissantes exigent un investissement stratégique dans le capital humain, en veillant à renforcer les connaissances, les capacités professionnelles et la culture des droits de l’Homme, afin de répondre aux attentes des citoyens.



De son côté, le directeur de l'Ecole de formation des gardiens de la paix de Marrakech, le commissaire divisionnaire, Boughaba Audal, a indiqué que l’inauguration de cette structure, à l’occasion de la commémoration du 82ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l’Indépendance, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la DGSN visant à rapprocher les écoles de formation des candidats souhaitant intégrer les rangs de la sûreté nationale, tout en modernisant les infrastructures de sécurité.



L’école est dotée d’installations pédagogiques et de dépendances administratives et sanitaires, ainsi que d’un personnel hautement qualifié pour assurer la formation des policiers, qui, après l’obtention de leurs diplômes, intègreront les services extérieurs pour accomplir leurs missions de maintien de l’ordre et de préservation des libertés publiques, a-t-il ajouté dans une déclaration à la presse.



La nouvelle Ecole de formation des gardiens de la paix de Marrakech a été construite sur une superficie totale de 7.826 m2, avec une capacité d'accueil de 500 stagiaires tout au long de la période de formation de base des gardiens de la paix.



Cette nouvelle structure de formation a été conçue pour offrir toutes les installations d'hébergement nécessaires, les salles d'enseignement et de formation et les espaces de formation externes, de manière à ce que les stagiaires puissent suivre leur formation dans les meilleures conditions, dans la perspective d'intégrer les centres de service et de recrutement.



A cet égard, l'Ecole dispose d'un espace d'hébergement comprenant 16 unités, une cuisine équipée, deux restaurants séparés et un ensemble d’installations de santé, outre un pavillon pédagogique abritant une salle polyvalente d'une capacité de 100 personnes, 10 salles de classe, une salle d'informatique et une salle pour les visioconférences.



Cette structure est également équipée d'une clinique offrant des consultations médicales de premier et deuxième niveaux, d'un espace administratif de 19 bureaux, d'une salle de réunion, d'une salle de prière, d'une cour pour la cérémonie de lever du drapeau national, ainsi que de multiples cours pour les divers entraînements paramilitaires et sportifs.



A l'issue de la cérémonie d’inauguration de cette nouvelle structure, à laquelle ont pris part notamment le wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, le directeur des ressources humaines et le directeur de la sécurité publique à la DGSN, le préfet de police de Marrakech, ainsi que des responsables judiciaires et militaires, des élus et des chefs de services extérieurs, une visite a été effectuée aux différentes installations de l’école.