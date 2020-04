Khalid Ait Taleb : La situation épidémiologique du Maroc est maîtrisée

La situation épidémiologique au Maroc est maîtrisée pour le moment, puisque le Royaume est toujours dans la deuxième étape de la propagation du coronavirus, grâce aux efforts consentis par les pouvoirs publics pour endiguer cette pandémie, a souligné, mardi à Rabat, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

En réponse à une question centrale sur l'évolution de la pandémie du coronavirus, à la Chambre des conseillers, il a indiqué que les mesures prises, sur Hautes instructions de S.M le Roi Mohammed VI, ont permis au Maroc d'éviter 6.000 décès, selon les études.

Il a fait observer que le système national de veille et de surveillance épidémiologiques suit toutes les nouveautés et informations liées à ce virus, notant que le Maroc était l'un des premiers pays à se préparer à faire face à cette pandémie.

Il a, également, affirmé qu’après la proclamation de l’état d’urgence sanitaire et la fermeture des frontières, le Royaume a connu une transition épidémiologique du virus, précisant que les cas d’infection locaux sont désormais majoritaires.

Le ministre a, par ailleurs, évoqué les différentes étapes de la propagation du Covid-19 au Maroc, soulignant que les grandes agglomérations urbaines concentrent l'essentiel des cas confirmés, notamment les régions de Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Fès-Meknès et Rabat-Salé-Kénitra.

Il a également affirmé que la source de décision unique et la proactivité constituent les principales caractéristiques de l'expérience marocaine en matière de lutte contre la propagation du coronavirus, précisant que ce qui a caractérisé l'expérience du Royaume en matière de lutte contre la propagation du Covid-19 est, notamment, la source de décision unique, incarnée par le Souverain donnant la priorité à la sécurité sanitaire des citoyens.

Le ministre a noté que toutes les mesures proactives prises par les pouvoirs publics sont mises en œuvre sous la supervision de S.M le Roi et que l'ensemble des décisions prises par le gouvernement, après le premier cas d'infection enregistré au Maroc, ont été saluées par plusieurs pays, faisant observer que l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, l'appui au secteur de la santé et au domaine du social et le port des masques de protection ont permis au Maroc d'éviter le pire.

L'expérience marocaine s'est également caractérisée, selon Khalid Ait Taleb, par la crédibilité, puisque l'ensemble des pouvoirs publics sont restés en contact permanent avec les citoyens, afin de suivre la situation épidémiologique de manière méticuleuse et transparente.

"Le Royaume a connu une forte mobilisation, compte tenu du niveau d'implication important de toutes les forces de la société dans la mise en œuvre des mesures proactives pour lutter contre la pandémie du coronavirus, avec beaucoup de responsabilité", a-t-il affirmé.