Khaled Aït Taleb : Les prochains jours seront décisifs dans le combat contre le coronavirus

"Les prochains jours seront décisifs" dans le combat livré contre le coronavirus Covid-19 eu égard à l'apparition de cas locaux de contamination, a estimé mercredi soir le ministre de la Santé, Khaled Ait Taleb.

"La situation est sous contrôle pour l’instant, mais l’apparition de cas isolés de contamination exige de nous plus de mobilisation et de solidarité afin d’endiguer la propagation du virus", a insisté le ministre dans une déclaration retransmise en direct par la MAP sur sa chaîne M24 et RIM RADIO.

M. Ait Taleb a souligné la nécessité du respect des mesures préventives émises par les autorités compétences, afin que le nombre des cas n’augmente pas.

"Quand apparaissent des cas locaux, le chiffre va probablement augmenter", a averti le ministre qui a saisi l'occasion pour appeler les citoyens à limiter leurs déplacements et à se conformer à "l'isolement sanitaire" dans leurs domiciles.

Il a en outre mis en exergue le rôle du numéro économique et de SAMU 141 mis en place par le ministère de la Santé pour permettre aux Marocains d’obtenir des renseignements sur le coronavirus. Dans ce sens, M. Ait Taleb a annoncé le lancement mercredi du nouveau portail (http://www.covidmaroc.ma) dédié aux informations sur la maladie.

Ce portail fournira ainsi toutes les données et statistiques relatives à la situation épidémiologique au Maroc et ce, via une carte interactive montrant le bilan des nouveaux cas confirmés de contamination au Covid-19, répartis selon les régions et les villes, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ces données seront actualisées de manière continue en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique dans le pays, précise le communiqué, ajoutant que le portail va présenter les sites de consultation médicale et les services hospitaliers qui se trouvent sur le territoire national.

Le ministre a tenu, par la suite, à remercier les professionnels de la santé qui sont en première ligne dans le combat contre le coronavirus, les appelant à davantage de mobilisation en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes.

Par ailleurs, Khaled Ait Taleb a affirmé que le Maroc dispose actuellement de 44 hôpitaux réservés à l'accueil des cas de contamination par le coronavirus, a affirmé mercredi soir le ministre de la Santé, Khaled Ait Taleb.

Dans une déclaration à la presse retransmise en direct par la MAP, le ministre a fait état aussi de 32 centres de consultation spécialisés et d’une capacité de lits de réanimation suffisante pour l'hospitalisation des cas aigus du coronavirus.

Le Royaume, a-t-il ajouté, compte 1.640 lits de réanimation, dont 684 dans le secteur public et 504 dans le privé, en plus de 70 lits dans les structures médicales militaires et 132 dans les établissements d'intérêt général et la création programmée de 250 nouveaux lits de réanimation.