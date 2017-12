Kazuo Ishiguro Prix Nobel de littérature

L’Académie suédoise a décerné le prix Nobel de littérature 2017 à l’écrivain Kazuo Ishiguro. Selon le jury, l’écrivain britannique d'origine japonaise «a révélé l’abîme sous notre illusoire sentiment de confort dans le monde». Kazuo Ishiguro, chevalier des arts et des lettres en France, a été plusieurs fois finaliste du Booker Prize et l’a remporté en 1989 pour « Les Vestiges du jour », connu aussi pour son adaptation au cinéma par James Ivory en 1993. En 2005, son roman « Auprès de moi toujours » est également sélectionné pour le Booker Prize et adapté au cinéma en 2010 par Mark Romanek.

Né à Nagasaki (Japon) en 1954, Kazuo Ishiguro a rejoint l’Angleterre avec sa famille à l’âge de 5 ans. Dans les années 1970, il poursuit des études d’anglais et de philosophie à l’Université du Kent, puis se consacre pleinement à l’écriture, après un cursus d’écriture créative à l’Université d’East Anglia (Angleterre).