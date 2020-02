Kate Winslet raconte la vérité sur la fin de Titanic

On ne peut pas le nier, on a tous voulu refaire la fin de nos films préférés quand ils ne se terminent pas de la manière dont on le souhaite. C’est le cas de nombreux fans de Titanic.

Il est le film qui est resté pendant une période record de 12 ans le plus grand succès de l’histoire du cinéma au box-office mondial. Il est le film aux 11 Oscars dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Mais il est surtout le film qui a fait naître à l’écran l’une des plus belles histoires d’amour du cinéma, celle de Rose DeWitt-Bukater et de Jack Dawson.



Une fin qui ne passe pas

Le film, fort de son succès, a fait couler beaucoup d’encre par son brio, mais aussi par sa fin controversée. Tout le monde s’est déjà posé la question, pourquoi Rose ne laisse pas de la place à Jack sur la porte qui lui sert de radeau ? Le spectateur estime que la porte est bien assez grande pour les deux protagonistes. Alors est-ce un choix du réalisateur ou un défaut au niveau des accessoires ?



Une question qui se pose depuis bien trop longtemps

Invitée sur le plateau de Jimmy Kimmel sur la chaîne américaine ABC, l’actrice Kate Winslet a enfin donné son avis sur la mythique scène de la mort de Jack, qui se laisse couler dans les eaux glacées de l’Atlantique.

Et l’actrice est d’accord avec la grande majorité des fans du film : Rose aurait pu sauver son jeune amoureux en lui laissant de la place sur sa planche en bois. Elle va même plus loin, en affirmant que son personnage avait délibérément laissé mourir Jack… Une réponse qu’attendaient de nombreux fans, laissés dans le suspense le plus total.. Bien que Jack Dawson n’ait pas survécu, on se console tout de même avec la scène de fin, où Rose retrouve Jack sous la coupole, pour un dernier baiser, face à l’ensemble de l’équipage du tristement célèbre RMS Titanic...