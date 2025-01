Karima Benyaich : Les relations maroco-esagnoles sont fondées sur des intérêts stratégiques communs

De par la proximité géographique et la profondeur des liens historiques, les relations entre le Maroc et l'Espagne sont fondées sur des intérêts stratégiques communs, a affirmé l'ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich.



S'exprimant vendredi soir à Madrid lors d’une conférence sous le thème : "Relations Maroc-Espagne : clés historiques et défis actuels", Mme Benyaich a souligné que "les liens entre les deux Royaumes reposent sur une coopération fructueuse et un dialogue permanent, fondés sur le respect mutuel et une feuille de route ambitieuse". La diplomate a insisté, dans ce cadre, sur le rôle central de la complémentarité et de la diversité dans la consolidation de cette relation exemplaire, qui touche à tous les secteurs stratégiques.



Pour illustrer la solidité et la densité des relations économiques liant les deux pays, Mme Benyaich a fait observer que le Maroc est le troisième partenaire commercial de l’Espagne hors UE après les Etats-Unis et le Royaume-Uni, et qu’il accueille près de 1.000 entreprises espagnoles parmi les 20.000 ayant des échanges réguliers avec le Royaume, avec des investissements de 2 milliards d’euros générant environ 20.000 emplois dans des secteurs stratégiques.



Parallèlement, les entreprises marocaines, dont des acteurs majeurs comme l’OCP, intensifient leurs investissements en Espagne, reflétant un dynamisme économique fondé sur la complémentarité et contribuant à la prospérité mutuelle des deux pays, a-t-elle ajouté.



Mme Benyaich a également mis en exergue l’essor des échanges entre le Maroc et l’Espagne, marqué par plus de 260 vols hebdomadaires, 60 liaisons maritimes quotidiennes et un record de 3 millions de visiteurs espagnols en 2024, représentant une hausse de 16 % par rapport à l’année précédente et confirmant l’Espagne comme le deuxième marché émetteur de touristes vers le Maroc.



Sur le plan éducatif, "près de 12.000 étudiants marocains poursuivent leurs études en Espagne, représentant 10% des étudiants étrangers dans le pays ibérique", a-t-elle indiqué, ajoutant que le Maroc abrite le plus grand réseau d’instituts Cervantes au monde, ce qui participe au renforcement des échanges culturels entre les deux nations.



La diplomate a également mis en relief la grande portée du projet commun de l’organisation tripartite par le Maroc, l’Espagne et le Portugal de la Coupe du monde 2030, une initiative inédite qui relie l’Europe et l’Afrique ainsi que le Nord et le Sud de la Méditerranée et qui témoigne de la confiance réciproque et de l’harmonie entre les gouvernements des trois pays.



Mme Benyaich a relevé que ces faits reflètent l’importance croissante et la complémentarité entre le Maroc et l'Espagne, consacrant un partenariat stratégique multidimensionnel et exemplaire, qui contribue à la stabilité et à la prospérité de la région méditerranéenne et atlantique.