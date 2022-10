Kanye West veut acheter le réseau social Parler

Le rappeur américain Kanye West a fait part lundi de son intention de racheter le réseau social Parler, particulièrement prisé des conservateurs aux Etats-Unis et des partisans de Donald Trump.



"Dans un monde où les opinions conservatrices sont jugées controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer librement", a déclaré celui qui se fait appeler Ye dans un communiqué publié par Parler.

Le montant de la transaction, qui est censée être conclue au cours du quatrième trimestre 2022, n'a pas été communiqué.



Kanye West s'est retrouvé ces derniers jours au coeur de plusieurs polémiques, notamment pour avoir porté un t-shirt détournant le slogan antiraciste "Black Lives Matter" et pour avoir publié sur Instagram et Twitter des propos dénoncés comme antisémites.

Les deux plateformes ont restreint sa marge de manoeuvre après des messages soulignant l'influence supposée de la communauté juive.



"Ye fait un pas révolutionnaire dans l'espace médiatique de la liberté d'expression et n'aura plus jamais à craindre d'être retiré des réseaux sociaux", a affirmé George Farmer, le directeur général de Parler.

"Une fois de plus, Ye prouve qu'il a une longueur d'avance sur le récit des médias traditionnels", a ajouté M. Farmer.



La décision du rappeur a été largement saluée ou décriée sur Twitter et de nombreux internautes se sont moqués du désir de plusieurs milliardaires de posséder leur réseau social au nom de la liberté d'expression.



"On va bien s'amuser !!", a d'ailleurs réagi Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX qui a voulu racheter Twitter au printemps pour 44 milliards de dollars, avant de changer d'avis à l'été. Il doit parvenir à un nouvel accord pour acquérir la plateforme d'ici la fin du mois s'il veut éviter un procès retentissant.



Mais ce tweet a été supprimé quelques heures après, tout comme une image qui montrait des personnages de manga avec sa photo et celle de Kanye West, hilares, baptisés "Twitter" et "Parler", unissant leurs forces, sous la mention "Vous n'avez encore rien vu".



D'après Politico, Kanye West s'est entretenu lundi au téléphone avec Donald Trump et a prévu de dîner bientôt avec lui.



Le rappeur a indiqué à Bloomberg qu'il inviterait l'homme politique à rejoindre Parler, et qu'il comptait lui-même aller sur Truth Social, le réseau social lancé par l'ancien chef d'Etat fin février.

Kanye West n'aurait pas encore décidé s'il allait complètement abandonner ou non les plateformes grand public.



Pour lui, Parler sert de "refuge pour les gens qui ont été harcelés par la police de la pensée", a-t-il expliqué à Bloomberg. "Exprimez comment vous vous sentez, Exprimez ce qui est noué en vous. Exprimez ce qui vous hante. Les réseaux sociaux me servent de psychologue".



Lancé en 2018, Parler a vu sa popularité grimper en flèche après l'éviction de Donald Trump de Twitter et Facebook, peu après l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, quand l'ex-président américain avait été accusé d'avoir incité ses partisans à la violence.