“Jumanji” s'accroche à la première place du Box-office

"Jumanji: Bienvenue dans la jungle", la suite du célèbre film de 1995, conserve la première place du box-office nord-américain, selon les chiffres publiés lundi par Exhibitor Relations.

Le film de Jake Kasdan sur quatre adolescents perdus dans un jeu vidéo, qui met notamment en scène Dwayne "The Rock" Johnson, a rapporté 37,2 millions de dollars, pour sa troisième semaine d'exploitation et un total de 245,6 millions malgré des critiques assassines. Il devance "Insidious : La Dernière Clé", film d'horreur d'Adam Robitel, une nouveauté et quatrième volet de la saga "Insidious" qui rapporte 29,6 millions de dollars.

En troisième place, "Star Wars: Les derniers Jedi", n'a rapporté "que" 23,7 millions de dollars de recettes ce week-end. Le huitième épisode de la saga Star Wars, en quatrième semaine d'exploitation, a néanmoins engrangé au total plus de 572,7 millions de dollars en Amérique du Nord depuis sa sortie.

En quatrième position avec 13,8 millions, on retrouve "The Greatest Showman", l'histoire du magicien P.T. Barnum interprété par Hugh Jackman.

En trois semaines, le film a généré 76,9 millions de recettes. Le Top 5 est complété par "Pitch Perfect 3", troisième opus de la franchise sur la chorale des Bellas, dont les chanteuses se retrouvent pour une folle tournée à l'étranger (10,3 millions et 86,1 millions en trois semaines).