Journées pédagogiques au profit des enseignants de français à Midelt

Des journées pédagogiques ont été organisées, du 20 au 21 avril, à Midelt au profit des enseignants de français par la direction provinciale de l’éducation nationale et l’Institut français de Fès. Cette initiative s’inscrit dans la perspective de mise en œuvre du modèle pédagogique conçu par la Vision stratégique 2015-2030 pour la réforme du système éducatif.

Intervenant lors de la cérémonie d’ouverture, le gouverneur de la province de Midelt, Atmane Souali, a exprimé sa joie d’assister "au tissage de nouvelles relations qui ont pour objet le montage de projets éducatifs et culturels pour le renforcement des compétences linguistiques" des élèves de Midelt en français.

"Unir nos efforts pour améliorer l’enseignement et l’éducation fait partie intégrante de nos projets de coopération franco-marocains sans cesse renouvelés dans le cadre du partenariat et d’amitié qui lient nos deux pays", a-t-il souligné.

Pour sa part, le consul général de France à Fès, François-Xavier Tilliette, a affirmé que la coopération maroco-française vise à appuyer l’exécution de la Vision stratégique 2015-2030, précisant que c’est "dans ce large cadre que l’on peut inscrire ces journées pédagogiques".

Le directeur de l’Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Drâa-Tafilalet, Ali Berrad, a de son côté indiqué que cette rencontre pédagogique s’inscrit, d’une part, dans le cadre de la coopération culturelle et académique entre le Maroc et la France, et, d’autre part, dans la mise en œuvre de la Vision stratégique 2015-2030.

"Avec l’appui de nos partenaires, nous sommes confiants avec une volonté commune de promouvoir ensemble la formation continue des acteurs pédagogiques, en s’appuyant sur les dernières innovations pédagogiques", a-t-il poursuit.

La région Drâa-Tafilalet, qui comprend les provinces d’Errachidia, Midelt, Tinghir, Ouarzazate et Zagora, compte au total 812 établissements scolaires, dont 604 établissements pour le primaire, 127 pour le collégial et 81 pour le qualifiant.