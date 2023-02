Journées culturelles arabes à Abidjan : Forte affluence au stand du Maroc

Le stand marocain monté au sein du palais de la culture à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, dans le cadre des Journées culturelles arabes, attire un grand nombre de visiteurs de cette manifestation culturelle.



Bâti sur une superficie de 18m2, le stand marocain a connu, depuis l'ouverture de cette première édition des Journées culturelles arabes, organisée du 21 au 23 février par le Conseil des ambassadeurs arabes accrédités à Abidjan, une affluence remarquable.



Marocains établis à Abidjan, Ivoiriens et citoyens d’autres nationalités sont venus en grand nombre pour découvrir les multiples facettes de la culture marocaine et la richesse plurielle des traditions ancestrales de la société marocaine, et ses spécificités arabe, andalouse amazighe et africaine.



Le stand, mis en place à l'initiative de l'ambassade du Maroc en Côte d’Ivoire et du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture) reflète la richesse de la culture et la finesse de l’art marocain, et ce à travers une série d’objets, de produits, d’articles et d’ouvrages.



Les visiteurs ont eu ainsi l’occasion de découvrir la diversité d’un patrimoine séculaire, notamment dans les domaines de l’artisanat, de la décoration, de la calligraphie, de la gastronomie et de la musique, en plus des habits traditionnels qui ont une longue et riche histoire et qui sont très appréciés pour leur beauté, leur raffinement et leur élégance.



Le stand marocain s’est distingué aussi par la présence d’un calligraphe, de l’orchestre tétouanais de la musique andalouse dirigé par Mohamed Amine El Akrami et d’un groupe de Aabidat Rma dirigé par Youssef Ouadi qui ont émerveillé les visiteurs par leur talent.

Plusieurs visiteurs ont fait part de leur admiration pour la beauté, la richesse, l’originalité et la diversité culturelle du Royaume du Maroc.



Le stand a été visité lors de la cérémonie d’ouverture des Journées culturelles arabes par des ministres du gouvernement ivoirien, accompagnés par l’ambassadeur de S.M le Roi, Abdelmalek Kettani, doyen du Conseil des ambassadeurs arabes accrédités à Abidjan, le ministre palestinien de la Culture, le Secrétaire général adjoint de la Ligue arabe et des membres du Conseil.



Outre l’exposition réunissant 15 pays arabes et qui met en avant la culture arabe et son rôle historique dans l'établissement de ponts de communication entre les cultures et les peuples, la première édition a été marquée par l’organisation mardi d’une soirée musicale qui a tenu toutes ses promesses avec des prestations magnifiques des différents artistes venus du Maroc, de Mauritanie, de Palestine, du Liban, de Tunisie et d’Algérie.



Aussi, le programme de cette édition a connu l’organisation mercredi soir d’un diner-gala qui a été rehaussé par la présence notamment de la ministre d’Etat ivoirienne, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, qui parraine cet événement culturel, et de l’ambassadeur du Maroc à Abidjan, doyen et porte-parole du Conseil des ambassadeurs arabes en Côte d’Ivoire.



Mme Camara a salué cette initiative du Conseil des ambassadeurs arabes qui est l’expression de la cohésion et de la solidarité entre les communautés arabe et ivoirienne, soulignant son rôle dans le renforcement des relations entre les deux parties.



De son côté, M. Kettani a mis en exergue les efforts déployés par les différentes parties pour la pleine réussite de cette première édition, assurant que le Conseil s’attèlera à faire beaucoup mieux lors des prochaines éditions.



Dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture, le diplomate marocain a souligné que le Conseil des ambassadeurs arabes a choisi cette année de lancer ses activités sous le thème de la culture car l’histoire de la culture arabe remonte à des milliers d’années et a apporté des contributions significatives dans de nombreux domaines, notamment la science, la poésie, la littérature, l’art sous toutes ses formes, l’architecture et la gastronomie.



«Nous souhaitons que ces premières journées culturelles arabes soient une belle opportunité pour tous de découvrir et d’apprécier ces merveilles culturelles, ce qui va permettre, sans aucun doute, de rapprocher davantage nos peuples respectifs, avec une magnifique exposition qui mettra en valeur les aspects les plus saillants des spécificités culturelles de chaque pays représenté», a-t-il dit.