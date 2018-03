Journée portes ouvertes du CHU Mohammed VI de Marrakech sur la prise en charge de l'infertilité

Le Centre de médecine de reproduction du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech organise jeudi sa première journée portes ouvertes, sous le thème ''Prise en charge de l'infertilité au Maroc: quelle offre de soins ?".

Selon un communiqué du CHU, cette journée s’inscrit dans le cadre de la célébration de la première naissance de bébé du Centre de Procréation médicalement assistée (PMA) lancé depuis un an par le CHU dans le cadre de sa stratégie de développement des soins de niveau tertiaire et en confirmation de sa position en tant que centre de référence dans le Grand Sud.

Depuis le lancement de son activité, l’unité de PMA du CHU Mohammed VI a réalisé plus de 50 cycles de fécondation in vitro en faveur de couples ayant une couverture médicale RAMED avec gratuité totale y compris pour les médicaments, a souligné le communiqué.

Cette unité a pour objectif le développement d’une offre de soins en matière de médecine et chirurgie de reproduction, permettant de faire face à la demande de plus en plus croissante des couples infertiles et en difficulté de concevoir.

Cette structure a aussi pour but d’assurer une plateforme de formation en techniques d’assistance médicale à la procréation, ainsi que le développement de la recherche dans ce domaine essentiellement sur des thématiques répondant aux spécificités régionales et nationales.

Selon la même source, l’infertilité est considérée comme un problème chronique de santé avec des répercussions médicales, psychologiques, sociales et économiques, où 12 % des couples souffrent d’infertilité.