Le ministère de la Culture et de la Communication a organisé, jeudi à Rabat, à la direction du livre, des bibliothèques et des archives, une rencontre autour du thème “La place de la bibliothèque publique dans le système de l’animation culturelle”, à l’occasion de la célébration le 10 mai de la Journée nationale de la lecture.

Cette rencontre a été consacrée au débat sur la problématique du concept de l’animation culturelle dans la bibliothèque publique, de ses formes et de ses objectifs, ainsi que de la contribution de l’évaluation des bibliothèques publiques à l’amélioration de leurs services, indique un communiqué du ministère de la Culture et de la Communication.

La rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan pratique et exécutif du département culture du ministère de la Culture et de la Communication relatif au domaine de la lecture et de l’écriture, visant l’implémentation de plusieurs piliers liés à l’évaluation des dispositions organisationnelles et contractuelles en matière du soutien du livre, et l’augmentation des ressources du ministère dans le domaine du soutien à la publication. Il s’agit également de la mise en place des mécanismes pour soutenir les efforts déployés pour encourager l’industrie de l’édition, de la publication et de la lecture publique, à travers la mise en place de mesures visant à promouvoir la lecture publique, à développer un mécanisme chargé de réguler le réseau de la lecture publique et à accorder une importance particulière à la détermination du taux de lecture comme objectif à court et moyen termes, conclut le communiqué.