Journée mondiale de la poésie : Célébrer la diversité linguistique par l'expression poétique

L'Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) célèbre ce vendredi la Journée mondiale de la poésie, l'une des formes d'expression et d'identité linguistique et culturelle les plus précieuses de l'humanité.



Cette commémoration se veut une occasion d’honorer les poètes, de faire revivre la tradition orale des récitals de poésie, de promouvoir la lecture, l'écriture et l'enseignement de ce genre littéraire, de favoriser sa convergence avec les autres arts comme le théâtre, la danse, la musique et la peinture, et d’accroître sa visibilité dans les médias, alors que la poésie continue de rassembler les peuples à travers les continents.



La Conférence générale de l'UNESCO avait, lors de sa 30ème session tenue à Paris en 1999, adopté pour la première fois le 21 mars comme Journée mondiale de la poésie dans le but de «soutenir la diversité linguistique à travers l'expression poétique et d’augmenter les chances des langues en danger d’être entendues».



Pratiquée à travers l'histoire, dans toutes les cultures et sur tous les continents, la poésie «parle à notre humanité commune et à nos valeurs partagées, en transformant le plus simple des poèmes en un puissant catalyseur pour le dialogue et la paix », assure-t-on auprès de l’institution onusienne.



"Elaborée avec des mots, colorée par des images, composée suivant une métrique donnée, la poésie détient un pouvoir sans égal. Forme d’expression intime qui permet de s’ouvrir aux autres, la poésie enrichit le dialogue, qui est à la source de l’ensemble des progrès de l’humanité et apparaît plus nécessaire que jamais en ces temps agités", selon la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay.



En France, cet événement coïncide avec « le Printemps des poètes », une autre manifestation nationale et internationale qui a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes.



Du 14 au 31 mars, des milliers d’événements sont organisés partout en France et dans le monde autour de "La poésie volcanique", thématique de cette année, dans les écoles et établissements scolaires, les bibliothèques, les théâtres, les librairies, les hôpitaux, etc.

«Cela fait déjà vingt-six ans que le Printemps des poètes devient en mars, à travers son édition annuelle, le plus important champ d’action poétique en France et au niveau international», soulignent les organisateurs.



Pour ce Printemps, ils proposent une programmation « volcanique », en écho à la thématique de cette édition, en vue de célébrer la création poétique, sa vitalité grandissante, sa force réverbérante, sa diversité.



«Pour dire les volcans en ébullition et les matières rocheuses en fusion, bien entendu. Mais, surtout, l’énergie créative à l’état pur, l’éruption de l’imaginaire, ses coulées de lave, qui changent le mot en vision. Pour dire que la poésie, quand elle jaillit afin de fendre l’horizon et montrer le monde autrement, est effervescence, débordement et, avant tout, force du vivant. Pour dire enfin que l’éruption poétique ne connaît pas de limites», expliquent-ils.



Etant l’un des cinq domaines de la Convention Unesco de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, les traditions et expressions orales englobent une énorme variété de formes orales, notamment les proverbes, les devinettes, les contes, les comptines, les légendes, les mythes, les chants et poèmes épiques, les charmes, les prières, les chants, les chansons, les représentations dramatiques, etc.



Les traditions et expressions orales sont utilisées pour transmettre les connaissances, les valeurs culturelles et sociales et la mémoire collective. Elles jouent de ce fait un rôle crucial dans la préservation des cultures.