La Journée internationale de l’accès universel à l’information (IDUAI) sera célébrée le 28 septembre sous le thème “Le droit de savoir - Construire en mieux avec le droit d’accès à l’information”, a annoncé vendredi l’Unesco.



Cette journée mettra en lumière le fait que le besoin du public d’informations précises et fiables est plus grand que jamais à l’heure où les pays luttent pour vaincre la pandémie de Covid-19 et reconstruire les communautés ainsi que les institutions, indique l’organisation onusienne dans un communiqué.



L’Unesco et les institutions partenaires organiseront six webinaires à l’occasion de l’IDUAI les 28 et 29 septembre qui se concentreront sur le rôle central du droit sur les questions d’accès à l’information et de sa mise en place dans des institutions fortes qui contribuent au bien commun et au développement durable, ainsi que sur le besoin de renforcer la coopération internationale dans la promotion et l’édification du droit à l’information en tant que droit fondamental, précise-t-on de même source



Les meilleures pratiques, les nouvelles approches, les spécificités régionales, l’importance et l’efficacité des organes de contrôle indépendants, les données ouvertes et les défis de l’ère numérique seront abordés dans ces discussions en ligne.



L’édition 2021 de la Journée internationale de l’accès universel à l’information est également conçue pour mobiliser les gouvernements, la société civile et les responsables afin de respecter les objectifs de l’Agenda 2030 du développement durable des Nations unies, en particulier l’objectif n°16 qui encourage la promotion de «sociétés justes, pacifiques et inclusives», explique l’Unesco.



Enfin, les participants examineront les recommandations pour mettre à jour les Principes directeurs pour le développement et la promotion de l’information du domaine public de l’UNESCO et lancer les consultations mondiales pour une déclaration universelle sur l’accès à l’information en tant que moteur essentiel du développement durable, que les Etats membres de l’UNESCO sont censés adopter en 2022.