Journée de la femme africaine: La culture marocaine à l'honneur à Berlin

La culture marocaine a été à l'honneur, vendredi à l'ambassade de l'Angola à Berlin, lors d'une réception à l'occasion de la 62ème Journée internationale de la femme africaine.



En présence de l'ambassadrice du Royaume du Maroc à Berlin, Mme Zohour Alaoui, et d’une vingtaine de délégations diplomatiques africaines, le patrimoine vestimentaire et gastronomique marocain a été particulièrement mis en valeur durant cette célébration africaine.



Pour Mme Zohour Alaoui, "cette célébration reflète la jonction de trois questions hautement prioritaires pour Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste: l’Afrique, la femme et la culture".



"Ainsi, c’est tout naturellement que le Maroc a répondu présent en mettant en avant, avec la collaboration de l'Association locale 'Marokkanisches Riad Berlin' (Riad des Marocains de Berlin, ndlr), la richesse et la profondeur de son patrimoine ainsi que le savoir-faire de ses artisans", a ajouté la diplomate.



La soirée a été rehaussée par des défilés de jeunes représentant les tenues traditionnelles de leurs pays respectifs. Les caftans marocains, ornés de motifs traditionnels et de couleurs vives, ont captivé le public et ont mis en lumière l'élégance et l'authenticité d'un héritage marocain pluriséculaire.



Inspirés par cet esprit de partage, d'autres pays africains ont également présenté leurs tenues traditionnelles, offrant ainsi une véritable immersion dans la diversité culturelle du continent. D'après Faouzi Nadir, vice-président de l'Association "Marokkanisches Riad Berlin" qui œuvre pour la femme, l'enfant, la culture et l'intégration, ce genre d'evenement permet de faire découvrir le Maroc aux Allemands en servant de pont entre les deux pays.



"Le défilé de caftans marocains, qui a ouvert et clôturé les festivités, a illustré le Maroc comme un pays d'intégration, de solidarité et de tolérance", a-t-il dit, notant l'intérêt des convives pour les caftans et l'affection qu’ils éprouvent à l’égard de la culture marocaine.



En plus des spectacles musicaux et des danses qui ont rythmé cette réception panafricaine, les défilés ont mis en avant l'artisanat et le savoir-faire de chaque nation dans une ambiance de célébration, de partage et de découverte. Après les pupilles, ce fut au tour des papilles d'être émerveillées par la découverte de la gastronomie marocaine et de celle des pays frères et amis africains.



Les convives ont ainsi eu l'occasion de déguster une variété de plats typiques mettant en valeur les saveurs uniques et la richesse des traditions culinaires de l'Afrique. Les spécialités marocaines, notamment les pâtisseries comme la chebakia, le kaab el ghazal, la ghriba, le feqqas et les briouates, avec leurs épices parfumées et leurs recettes authentiques, ont particulièrement séduit les invités, offrant à certains une expérience gustative inédite.



Parallèlement aux aspects culturels et gastronomiques, la journée a été un moment de réflexion sur les défis auxquels sont confrontés les femmes et les enfants en Afrique, ainsi que sur les enjeux de développement du continent.



Les ambassadrices africaines accréditées à Berlin ont mis en avant l'importance de l'unité et de la coopération pour surmonter ces obstacles et promouvoir les droits des femmes et des enfants. Après avoir souligné les défis persistants en matière de développement humain en Afrique, les diplomates, notamment l’hôte de la soirée, l'ambassadrice de l'Angola à Berlin, Mme Balbina Malheiros Dias Da Silva, ont célébré "les succès, le potentiel et la résilience des femmes africaines dans leur quête d'émancipation".



Instituée par l'Organisation panafricaine des femmes (PAWO) le 31 juillet 1962 à Dar es Salam, en Tanzanie, cette Journée est célébrée chaque année pour faire un point d'étape sur les contributions des femmes africaines au développement et au progrès du continent.