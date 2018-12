Journée d'étude sur la filière des céréales dans la région de Fès-Meknès

Une journée d’étude sur le thème ‘’La filière des céréales dans la région Fès-Meknès : production, financement et commercialisation’’ a été organisée récemment à Fès, avec la participation de professionnels du secteur, d’agriculteurs et d’acteurs économiques.

Cette rencontre vise à débattre de la situation de la filière céréalière dans la région, et ce en application des hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI qui n’a eu de cesse de mettre l’accent sur la nécessité d’ériger l’agriculture en levier majeur du développement et des politiques économiques du Royaume, a indiqué Mohand Laenser, président du conseil régional Fès-Meknès, qui a initié cette journée, en collaboration avec la direction régionale de l’agriculture.

Après avoir souligné l’importance des actions entreprises au cours des dix dernières années notamment dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV), un ‘’projet de développement ambitieux’’ sur les plans national et régional, M. Laenser a indiqué que le conseil régional a accordé un ‘’intérêt particulier’’ au secteur en tant que ‘’pilier principal’’ de développement, l’objectif étant de permettre à la région de devenir le premier pôle agricole du Royaume.

La place de choix accordée au secteur agricole dans les plans régionaux de l’aménagement du territoire et de développement régional est motivée par la volonté de créer un pôle agricole à deux dimensions, a-t-il dit.

Il s’agit d’un pôle agricole stratégique au niveau national destiné à l’agriculture intensive dans la plaine de Saïss, lequel devrait être renforcé par des activités de transformation, et consolidé par ‘’une dimension qualitative’’ au niveau des provinces, avec une production des produits du terroir et biologiques, a expliqué le président du conseil régional.

Pour atteindre cet objectif, M. Laenser a mis l’accent sur la nécessité d’œuvrer pour relever les défis auxquels fait face le secteur au niveau de la région, notamment le renforcement de la bonne gouvernance et la formation et l’encadrement, l’amélioration de la situation des petits agriculteurs et le règlement des problèmes liés au financement et à la valorisation de la chaîne de production.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de l’agriculture, Kamal Hidane, a indiqué que l'organisation de cette journée reflète l’intérêt que porte le conseil de la région à l’agriculture en tant que premier secteur créateur d’emplois à Fès-Meknès, ajoutant que les céréales représentent 53% de la superficie cultivée dans la région.

La culture des céréales a enregistré ‘’une grande avancée’’ à la faveur des projets réalisés dans le cadre du Plan Maroc Vert qui a permis notamment le renforcement de la mécanisation, l’utilisation des semences sélectionnées et l’augmentation du rendement, a souligné M. Hidane.