Journée culturelle bissau-guinéenne au Théâtre Mohammed V : Bonnes performances du groupe «Netos de Bandim» et de l'artiste musicien Binham Quimor

Hommage à Amílcar Lopes Cabral,

père de l'indépendance bissau-guinéenne et cap-verdienne

Le Théâtre Mohammed V à Rabat a récemment accueilli une soirée culturelle et artistique dédiée à la Guinée-Bissau, dans une belle ambiance festive et colorée, s'inscrivant dans le cadre de la célébration du 51e anniversaire de l'indépendance de ce pays situé sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest.Placée sous le thème : «Vivons notre diversité dans la cohabitation pacifique – Vivons la Guinendade dans la diversité», cette célébration coïncide, cette année, avec le centenaire de la naissance d'Amílcar Lopes Cabral, père de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, et fondateur de la nation bissau-guinéenne, a déclaré d’emblée l’ambassadrice de la Guinée-Bissau, Mme Filomena Mascarenhas Tipote.La diplomate a saisi cette occasion pour rappeler que le Maroc, qui a soutenu la Guinée-Bissau dès le début de sa lutte pour l'indépendance, a accueilli cette grande figure africaine de la lutte pour l'indépendance sur son sol.«Un fait important, mais méconnu de beaucoup aujourd’hui, est que Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V a accordé à Amílcar Cabral un passeport diplomatique marocain. Cela lui a permis de mener d'intenses activités diplomatiques à l'échelle internationale », a-t-elle poursuivi avant de saluer la qualité de l'amitié, de la fraternité et de la coopération entre la République de Guinée-Bissau et le Royaume du Maroc.Revenant à l’événement, qui a réuni ce soir-là plusieurs membres de la communauté bissau-guinéenne au Maroc et leurs invités, dont le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, et des diplomates de plusieurs pays, l’ambassadrice Filomena Mascarenhas Tipote a insisté sur le fait que «la Guinée-Bissau est un carrefour de peuples et une terre merveilleuse, bénie par la nature».Un pays aux 80 îles, présenté en ce haut lieu de rayonnement artistique et culturel «à travers la musique, la danse et les costumes qui reflètent la mosaïque d'ethnies de la Guinée-Bissau».Le public, qui a pu apprécier une exposition de pagnes traditionnels guinéens dans le hall du Théâtre Mohammed V, a également assisté à des performances du groupe culturel «Netos de Bandim» et de l'artiste musicien Binham Quimor.Expression vivante de la richesse et de la diversité culturelle de la Guinée-Bissau, l’ensemble «Netos de Bandim» a offert une magnifique prestation avec des chorégraphies et des sonorités uniques.Il est à rappeler que ce groupe s'était déjà produit lors de la précédente soirée bissau-guinéenne. C’était à la salle Bahnini de Rabat, dans le cadre de la célébration de «Rabat, capitale de la culture du monde islamique pour l'année 2022», une initiative de l'Organisation islamique mondiale pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO). Cette prestation avait déjà captivé le public r'bati, venu aussi nombreux qu’à cette récente soirée.Binham Quimor a également fait forte impression lors de la soirée, enflammant comme il sait le faire le public qui reprenait en chœur certains de ses morceaux. Des compositions qui ne sont pas passées inaperçues. Comme l'a souligné l'ambassadrice dans son allocution, les chansons de cette star bissau-guinéenne «évoquent l'amour inconditionnel pour leur patrie et l'espoir renouvelé d'une Guinée meilleure, pour son peuple et pour tous ceux qui ont choisi la Guinée-Bissau pour y vivre». Des thématiques qui touchent particulièrement les Guinéens, épris d'amour pour leur pays et sensibles aux rythmes suaves que l'artiste insuffle à ses compositions.Enfin, les invités et participants ont été conviés à un buffet mettant à l'honneur la gastronomie guinéenne, une belle occasion qui a ravi de nombreuses papilles, permettant ainsi de découvrir les spécialités culinaires uniques de la Guinée-Bissau.