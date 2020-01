Josep Borrell salue la stabilité du Maroc et ses réformes profondes sous la conduite de S.M le Roi

Le haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell a salué, mercredi à Bruxelles, "la stabilité du Maroc, ses réformes profondes et les étapes considérables franchies sur la voie de la modernisation et du développement sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI".

Dans une déclaration conjointe à l’issue de sa rencontre avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Borrell a souligné que la singularité du modèle marocain, ainsi que les acquis du partenariat UE-Maroc dans ses volets politique, économique, culturel et humain, font du Royaume un partenaire privilégié de l’Union européenne.