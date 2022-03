Josep Borrell : Le soutien de Madrid à l’initiative marocaine d’ autonomie s ’inscrit dans le cadre de l’ONU

Le soutien du gouvernement espagnol au plan marocain d’autonomie pour le Sahara, comme étant ''la base la plus sérieuse, réaliste et crédible'' pour le règlement du conflit artificiel autour du Sahara marocain, ''s’inscrit dans le cadre de l’ONU'', a souligné, jeudi, le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères, Josep Borrell.



''La position de l’Espagne qui a opté pour le soutien de l’autonomie proposée par le Maroc s’inscrit toujours dans le cadre de l’ONU et des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU'', a relevé le chef de la diplomatie européenne dans un entretien à la télévision espagnole TVE.



L'appui exprimé par le gouvernement de Pedro Sanchez à l’initiative marocaine est ''similaire à celui adopté par l’Allemagne et la France, et toutes ces positions répondent à la Charte de l’ONU qui plaide pour une solution négociée entre les parties concernées'', a fait observer M. Borrell.



''L'UE continue de préconiser la même approche, à savoir une solution négociée entre les parties'', a-t-il précisé.



L'UE avait salué, lundi, le développement positif des relations entre le Maroc et l’Espagne, ''bénéfique pour la mise en œuvre du partenariat euro-marocain dans son ensemble''.

La position européenne s’aligne sur celle de l’ONU qui privilégie le pragmatisme, le réalisme, la durabilité et l’esprit de compromis.



Elle consacre ainsi la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie comme étant la solution la plus crédible, la plus réaliste et la plus viable au conflit régional artificiel autour du Sahara marocain.