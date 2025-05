José Manuel Albares se félicite de l'“excellente” dynamique des relations entre le Maroc et l’Espagne

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, s’est félicité, lundi, de "l’excellente" dynamique actuelle des relations bilatérales entre l’Espagne et le Maroc.



S’exprimant devant la Commission des affaires étrangères du Congrès des députés, le chef de la diplomatie espagnole a exprimé ses remerciements au Maroc pour son soutien lors de la panne électrique survenue la semaine dernière en Espagne, un appui qui a permis de rétablir rapidement le courant électrique dans des régions du pays ibérique.



M. Albares a également mis en exergue les progrès notables enregistrés dans les relations maroco-espagnoles durant la nouvelle phase amorcée suite à la lettre adressée par le président du gouvernement, Pedro Sánchez, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans laquelle il affirmait que le plan d’autonomie pour le Sahara marocain constitue "la base la plus sérieuse, crédible et réaliste" pour parvenir à une solution à ce conflit régional.



Il a, par ailleurs, salué le "record historique" de 23 milliards d’euros d’échanges commerciaux entre les deux pays, dynamisé par la feuille de route convenue le 7 avril 2022.