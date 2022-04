José Manuel Albares : Le soutien de l'Espagne à la position du Maroc sur le Sahara est une décision souveraine

La position du gouvernement espagnol de soutenir l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour régler la question du Sahara est une "décision souveraine", a affirmé, lundi, le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, 0. En reconnaissant l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc comme étant la base « la plus sérieuse, réaliste et crédible » pour la résolution du différend autour du Sahara, «l'Espagne a pris une décision souveraine», a souligné M. Albares dans un entretien à la radio privée «Onda Cero». La position prise par le gouvernement espagnol «s’inscrit dans le cadre de la légalité internationale et il n’y a rien à ajouter à ce sujet », a fait observer le chef de la diplomatie espagnole, appelant à éviter les « polémiques stériles » sur cette question. «Je ne vais pas alimenter des polémiques stériles. Notre décision est souveraine et elle est conforme à la légalité internationale», a insisté M. Albares en allusion aux réactions hostiles intempestives du régime algérien.