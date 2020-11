Jose Luis Zapatero: Le plan d'autonomie au Sahara est une solution ambitieuse et raisonnable

L’ ancien président du gouvernement espagnol, Jose Luis Rodriguez Zapatero, a souligné, lundi, que le plan d’autonomie présenté il y a quelques années par le Maroc constitue "une solution ambitieuse etraisonnable" pourrésoudre la question du Sahara. "Je considère que le plan d’autonomie proposé par le Maroc demeure une solution ambitieuse et raisonnable" qui garantit les droits de la population, a-t-il relevé lors d’une émission surla chaîne espagnole La Sexta dont il était l'invité. Les négociations "restent l’unique voie" pour parvenir à un règlement à cette question loin de la violence et de la confrontation, a fait noterl’ex-président du gouvernement espagnol. Plusieurs personnalités politiques espagnoles appartenant aux différentes mouvances, comme le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE, au pouvoir) et le Parti populaire (PP, opposition) ontsouligné le caractère légitime de l’intervention des Forces armées Royales pour sécuriser le passage reliant le Maroc et la Mauritanie via la zone tampon d’El Guerguarat,rappelle-t-on. Elles ont également dénoncé les agissements du Polisario, soutenu par l’Algérie et ses actes de provocation à l’encontre de la MINURSO.